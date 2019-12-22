Новороссийск, Геленджик и Крымск на сутки остались без воды из-за аварии на водопроводе
В ночь на 22 декабря в Новороссийске полностью прекратили подачу холодной воды, в Геленджике и Крымске водоснабжение ограничили
«Подача воды населению Новороссийска будет прекращена до полного устранения аварийной ситуации. Предварительное время устранении аварии — сутки», — сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.
Подвозить воду жителям будет спецтехника МУП «Водоканал». Заявки можно подать по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 30-98-60 и 30-98-61.
В мэрии Геленджика сообщили, что в ближайшие сутки воду будут подавать с 6:00 до 8:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером.
Власти Крымска обратились к жителям с просьбой набрать воду, пока есть напор.⠀
Как писали Юга.ру, аварии на Троицком водопроводе, построенном в 70-е годы, происходят часто, особенные неудобства это приносит в курортный сезон. Власти края приняли решение о строительстве новой его ветки, ее планируют построить к 2023 году.
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