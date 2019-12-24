На Кубани снова произошла авария на Троицком водоводе, без воды остались три города
На Троицком водоводе утром 24 декабря произошел второй за двое суток порыв — в этот раз в районе хутора Плавни в Крымском районе. Без воды остались Геленджик, Новороссийск и Крымск
Информация о происшествии поступила в 5:10. В зону отключения попали 3 муниципалитета — Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Без воды остались 160 тыс. человек.
Ориентировочное время завершения ремонтных работ уточняется, отметили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, предыдущая авария на Троицком водопроводе произошла ночью 22 декабря в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Это также отключило от водоснабжения Новороссийск, Геленджик, Крымский район, село Кабардинку и ряд других населенных пунктов. Ликвидация последствий продолжалась всю ночь, а также первую половину 23 декабря. Во второй половине этого дня стало известно, что ремонтные работы на магистрали завершили и вода начала поступать в систему. Жители Новороссийска должны были получить ее к 16:00, жители Геленджика — к 18:00, сообщали в министерстве ТЭК и ЖКХ края.
Вечером 23 декабря мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме написал о том, что резервуары все еще продолжают наполняться водой. Он отметил, что ориентировочное время подачи воды в штатном режиме наступит не ранее 6:00 24 декабря.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.