На Кубани снова произошла авария на Троицком водоводе, без воды остались три города

На Троицком водоводе утром 24 декабря произошел второй за двое суток порыв — в этот раз в районе хутора Плавни в Крымском районе. Без воды остались Геленджик, Новороссийск и Крымск

Информация о происшествии поступила в 5:10. В зону отключения попали 3 муниципалитета — Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Без воды остались 160 тыс. человек.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ уточняется, отметили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, предыдущая авария на Троицком водопроводе произошла ночью 22 декабря в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Это также отключило от водоснабжения Новороссийск, Геленджик, Крымский район, село Кабардинку и ряд других населенных пунктов. Ликвидация последствий продолжалась всю ночь, а также первую половину 23 декабря. Во второй половине этого дня стало известно, что ремонтные работы на магистрали завершили и вода начала поступать в систему. Жители Новороссийска должны были получить ее к 16:00, жители Геленджика — к 18:00, сообщали в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Вечером 23 декабря мэр Новороссийска Игорь Дяченко в своем инстаграме написал о том, что резервуары все еще продолжают наполняться водой. Он отметил, что ориентировочное время подачи воды в штатном режиме наступит не ранее 6:00 24 декабря.