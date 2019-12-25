Троицкий водопровод починили. Вода подойдет к Новороссийску и Геленджику вечером

Краснодарский край

Распечатать

Днем 25 декабря специалисты ликвидировали аварию на Троицком групповом водопроводе и начали заполнять систему водой

По данным на 15:30 вода по магистрали уже дошла до Крымска. Ориентировочно к Новороссийску вода подойдет к 16:00, к Геленджику — к 18:00, сообщили в пресс-службе ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

«Но еще пройдет время, пока местные водоканалы запустят воду в городскую систему. Кроме того, мы не можем давать большое давление, все делается очень постепенно и аккуратно, так как трубы старые», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе компании.

Аварию на водопроводе ликвидировали утром 25 декабря — там заменили часть трубы длиной 7,5 метров. После этого провели промывку и дезинфекцию, включили насос для заполнения водой из артезианских скважин.

Напомним, за двое суток на Троицком водоводе произошло две аварии. Ночью 22 декабря случился прорыв трубы в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Из-за этого без воды остались около 160 тыс. человек — жители Крымска, Новороссийска, Геленджика. Ремонт трубы завершили в середине следующего дня. 

Утром 24 декабря около хутора Плавни в Крымском районе произошла очередная авария. На ее ликвидацию ушло около суток. 

Аварии Водоснабжение Геленджик ЖКХ Крымский район Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи запустили «Автобусы желаний», которые ведет Дед Мороз 
Для Кубанского казачьего хора хотят построить новое здание в центре Краснодара. Свои проекты предложили студенты-архитекторы
В Краснодаре открыли мемориальный комплекс «Расстрельный угол»
Краснодарские родители запугивают друг друга и детей рассказом о конфетах с наркотиками, разъедающими кости. Это фейк
«Поездка была волнительная». Начальник поезда поделился впечатлениями о первом рейсе из Петербурга в Крым
Вице-премьер Козак: В 2020 году в России подорожают импортные автомобили

Лента новостей

Статьи

Как торговые центры и магазины Краснодара будут работать в новогодние праздники

Статьи

Еда на высоте

Гастрономический гид по заведениям курорта «Роза Хутор»

Статьи Партнерский

Новый год без пробок и очередей

Собираем праздничный стол со «СберМаркетом»

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале