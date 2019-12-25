Троицкий водопровод починили. Вода подойдет к Новороссийску и Геленджику вечером

По данным на 15:30 вода по магистрали уже дошла до Крымска. Ориентировочно к Новороссийску вода подойдет к 16:00, к Геленджику — к 18:00, сообщили в пресс-службе ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

«Но еще пройдет время, пока местные водоканалы запустят воду в городскую систему. Кроме того, мы не можем давать большое давление, все делается очень постепенно и аккуратно, так как трубы старые», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе компании.

Аварию на водопроводе ликвидировали утром 25 декабря — там заменили часть трубы длиной 7,5 метров. После этого провели промывку и дезинфекцию, включили насос для заполнения водой из артезианских скважин.

Напомним, за двое суток на Троицком водоводе произошло две аварии. Ночью 22 декабря случился прорыв трубы в районе хутора Новотроицкого в Крымском районе. Из-за этого без воды остались около 160 тыс. человек — жители Крымска, Новороссийска, Геленджика. Ремонт трубы завершили в середине следующего дня.

Утром 24 декабря около хутора Плавни в Крымском районе произошла очередная авария. На ее ликвидацию ушло около суток.