В Новороссийске, Геленджике и Крымске 24 декабря отключили воду из-за порыва на Троицком групповом водопроводе

Первый порыв на Троицком водопроводе произошел в ночь с 22 на 23 декабря. Ликвидация последствий продолжалась всю ночь, а также первую половину 23 декабря. Во второй половине дня ремонтные работы на магистрали завершили и вода начала поступать в систему.

Информация о повторном порыве на водопроводе появилась в 5:10 24 декабря. В зону отключения снова попали три муниципалитета — Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Без воды остались 160 тыс. человек.

Место порыва обнаружено, проводятся земляные работы. Для устранения аварии создан оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

До полного устранения аварии и восстановления водоснабжения жителям Новороссийска, Крымска и Геленджика будут подвозить воду в автоцистернах.