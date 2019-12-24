Жители трех городов Кубани из-за аварии на водопроводе остались без воды. Что делать, если вы в их числе?
В Новороссийске, Геленджике и Крымске 24 декабря отключили воду из-за порыва на Троицком групповом водопроводе
Первый порыв на Троицком водопроводе произошел в ночь с 22 на 23 декабря. Ликвидация последствий продолжалась всю ночь, а также первую половину 23 декабря. Во второй половине дня ремонтные работы на магистрали завершили и вода начала поступать в систему.
Информация о повторном порыве на водопроводе появилась в 5:10 24 декабря. В зону отключения снова попали три муниципалитета — Крымский район, Новороссийск и Геленджик. Без воды остались 160 тыс. человек.
Место порыва обнаружено, проводятся земляные работы. Для устранения аварии создан оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
До полного устранения аварии и восстановления водоснабжения жителям Новороссийска, Крымска и Геленджика будут подвозить воду в автоцистернах.
Новороссийск
Адреса подвоза воды:
Приморский внутригородской район. Четыре автоцистерны: Анапское шоссе, 41Н, Московская № 7 и 12, Цемдолинская, 3, Луначарского, 4, Луначарского, 6, Гордеева, 4, Видова № 131, 182 и 165, Тобольская, 7а, Полевая, 4, Свободы, 30а, Гайдара, 31, Герцена № 9 и 17, Кутузовская № 3 и 15, Циолковского, 7.
Новороссийский район. Одна автоцистерна: Новороссийское шоссе, 8, село Гайдук — Труда, 6 и Ленина, 13. Одна автоцистерна: село Мысхако — Ленина, 113 и Шоссейная, 37.
Южный внутригородской район. Четыре автоцистерны: Ленина № 29 и 65; проспект Дзержинского № 168, 198, 199, 209 и 220, Героев Десантников № 25, 54 и 65, Куникова № 66 и 102, Золотаревского, 2, Волгоградская, 30, Мысхакское шоссе, 54, Малоземельская, 3, Молодежная № 4 и 28, Вербовая, 17. Микрорайон 5-я Бригада — Ударник, 1, Мореходный проезд, 5.
Центральный внутригородской район. Три автоцистерны: Октябрьская, 1, корп. 2, Ленина № 7, 9а, 11, 13 и 27, Лейтенанта Шмидта, 5, Снайпера Рубахо, 16, Карамзина, 57, Дзержинского № 132, 138, 152, Глухова, 20, Алексеева, 2, Прямая, 33.
Восточный внутригородской район. Три автоцистерны: Сакко и Ванцетти, 20, Тихоступа, 4, Элеваторная, 5, Михаила Борисова, 3, Аршинцева № 7 и 50, Шаумяна, 24, Васенко, 28, Мефодиевская № 110 и 118.
Чтобы подать заявку на подвоз воды, следует обращаться по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 (8617) 30-98-60 и 8 (8617) 30-98-61, «Безопасный город»: 8 (8617) 63-70-76 и 8 (8617) 63-71-12, рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.
Геленджик
В пресс-службе администрации Геленджика рассказали, что оставлять заявки на подвоз воды можно по телефонам: 8 (86141) 2-10-33, 8 (86141) 2-11-33.
Крымск
График подвоза воды 24 декабря:
- Вишневая, 1-3 — 13:30, 18:30;
- Адагумская, 139-155 — 14:15, 19:00;
- Ленина, 201, 203 — 15:00, 18:30;
- Крепостная, 76 — 13:30, 18:00;
- Фадеева, 23-31 —14:15, 18:45;
- Коммунистическая, 2 — 15:00, 19:30;
- Озерки, магазин «Озерки» — 16:00, 19:00;
- Больница, вход в приемный покой — 13:00, 18:00;
- Слободка, магазин «Дарья» — 16:00, 19:00;
- Кирова — 15:00, 18:00;
- микрорайон «Платан» — 15:30, 20:00;
- Лермонтова, магазин «Магнит», в сторону БТИ — 9:00, 16:30, 20:45;
- Свердлова — 9:30, 17:30, 21.30;
- Маршала Жукова, магазин «Пятерочка» — 16:00, 20:30;
- Линейная — 15:00, 21:00;
- ОСС 1, улица Вавилова — 16:00, 19:00;
- ОСС 2 — 16:45, 20:00;
- улица Карла Либкнехта, магазин «Магнит» — 9:30, 17:30, 20:30;
- Скала (Луначарского, 9, хутор Дружный) — 9:30, 13:30, 17:30;
- кровельный центр «Гигант» — 9:30, 13:30, 17:30;
- перекресток Шевченко и Веселой — 9:30, 13:30, 17:30.
В пресс-службе администрации Крымска сообщили, что график подвоза воды может корректироваться, актуальную информацию можно смотреть в инстаграм-аккаунте мэрии.
Чтобы подать заявку на подвоз воды, следует звонить по телефону: 8 (86131) 5-20-35. Если вам нужна помощь, звоните по номеру 8 (86131) 2-03-30.
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