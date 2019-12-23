В горах Сочи застряли туристы из Москвы, их спасали 20 часов
В горах Сочи спасатели пришли на помощь московским туристам, застрявшим на высоте 2300 метров над уровнем моря
Девушка и двое молодых людей 20 декабря отправились в поход на хребет Ачишхо. Один из туристов уже бывал в этих местах, потому был уверен, что знает дорогу. Однако путешественники не рассчитали свои силы и не учли погодные условия. С наступлением темноты они оказались на горном хребте, с которого не смогли спуститься самостоятельно. Тогда они позвонили спасателям и отправили им свои геоданные.
На поиски выдвинулись сотрудники краснополянского отряда «Кубань-СПАС» и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Сначала был обнаружен один из членов тургруппы. Затем, двигаясь по хребту Греческому, в 1:00 спасатели нашли оставшихся парня и девушку на скальном гребне. Туристы были напуганы: девушка уже несколько раз соскользнула по склону, москвичи замерзли и промочили ноги.
Спасатели приняли решение спускаться, чтобы согреться и перейти в более безопасное место. Самыми сложными оказались первые 500 метров спуска. Туристы были обуты в кроссовки, и это затрудняло движение. Для безопасного спуска спасатели рубили ступени в жестком фирне [плотно слежавшийся крупнозернистый снег — Юга.ру].
После небольшого отдыха с горячим чаем и перекусом спасатели продолжили эвакуацию при помощи альпинистского снаряжения. Около 13:30 молодых людей вывели к приюту Ачишхо и на автомобиле доставили в Красную Поляну. Туристы в медицинской помощи не нуждались, сообщили в пресс-службе Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».
Юга.ру уже писали о туристах, которые ушли в горы в Сочи и не могли выбраться самостоятельно. Так, в апреле в горах Сочи спасатели нашли сноубордистку, которая заблудилась из-за тумана. В Красной Поляне в августе получила травму 68-летняя туристка из Ростова-на-Дону и не смогла самостоятельно передвигаться.
В сентябре двое краснодарцев отправились в поход без снаряжения и застряли на горном хребте. Они вызвали спасателей, которые помогли им спуститься. А 10 октября в районе хребта Ачишхо турист после ссоры с друзьями ушел без вещей в лес и застрял в каньоне. Операция по его спасению заняла 12 часов.
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