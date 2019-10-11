В Сочи турист после ссоры с друзьями ушел без вещей в лес и застрял в каньоне

Краснодарский край

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В Сочи 10 октября спасатели помогли 34-летнему туристу, который застрял в каньоне и не мог выбраться

Что произошло? Местный житель с друзьями отдыхал в горах в районе хребта Ачишхо. Мужчины поссорились и турист ушел один в горы без вещей. Он переночевал в горах и собирался вернуться, но сбился с пути. По пути он оказался на узком труднодоступном уступе в каньоне глубиной 80 метров, откуда не мог выбраться.

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Другие случаи, произошешие с туристами в горах Сочи. В начале июня 54-летняя туристка повредила ногу на экотропе, ей вызвали спасателей. Несколькими днями позже сотрудники МЧС вывезли из леса местную жительницу, которая упала на горной тропе — у нее было подозрение на перелом ноги. В июле в горах Красной Поляны 26-летняя туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв. В августе в Сочи туристка из Ростова упала на тропе к водопаду Пасть Дракона и повредила руку. А в сентябре пенсионерка из Серпухова травмировала ногу на тропе у Белых скал.

Чем закончилась история с туристом в каньоне? Мужчина позвонил спасателям и отправил им координаты своего местонахождения. Спасатели добирались к нему пять часов. Они преодолели три глубоких каньона, скалы и труднопроходимый лес. С помощью альпинистского снаряжения специалисты спустили туриста со скалы по каньону. После этого его сопроводили до служебного автомобиля и доставили в Красную Поляну. Спасательная операция заняла 12 часов. Медицинская помощь мужчине не понадобилась, сообщили 11 октября в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Кубань-СПАС Курорты и туризм Сочи

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