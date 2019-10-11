В Сочи турист после ссоры с друзьями ушел без вещей в лес и застрял в каньоне

В Сочи 10 октября спасатели помогли 34-летнему туристу, который застрял в каньоне и не мог выбраться

Что произошло? Местный житель с друзьями отдыхал в горах в районе хребта Ачишхо. Мужчины поссорились и турист ушел один в горы без вещей. Он переночевал в горах и собирался вернуться, но сбился с пути. По пути он оказался на узком труднодоступном уступе в каньоне глубиной 80 метров, откуда не мог выбраться.

Другие случаи, произошешие с туристами в горах Сочи. В начале июня 54-летняя туристка повредила ногу на экотропе, ей вызвали спасателей. Несколькими днями позже сотрудники МЧС вывезли из леса местную жительницу, которая упала на горной тропе — у нее было подозрение на перелом ноги. В июле в горах Красной Поляны 26-летняя туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв. В августе в Сочи туристка из Ростова упала на тропе к водопаду Пасть Дракона и повредила руку. А в сентябре пенсионерка из Серпухова травмировала ногу на тропе у Белых скал.