В горах Сочи нашли сноубордистку, которая заблудилась из-за тумана

В Сочи на склоне хребта Аибга спасатели нашли 30-летнюю сноубордистку из Свердловской области, которая потерялась 2 апреля

Девушка каталась на курорте «Роза Хутор», не смогла сориентироваться и выехала за пределы подготовленных трасс. Из-за снегопада и сильного тумана она не смогла найти дорогу обратно. Сноубордистка остановилась возле газовой трубы и позвонила спасателям.

Сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» отправились на поиски по ориентирам, которые обозначила туристка. Через полтора часа ее обнаружили на технологической дороге рядом с газопроводом между горнолыжными курортами «Роза Хутор» и «Альпика».

Девушка замерзла и была напугана, но медицинская помощь ей не потребовалась, рассказали в пресс-службе Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

Спасатели проводили туристку в безопасное место.

Напомним, в горах Краснодарского края на отметках выше 1500 метров до 6 апреля действует экстренное предупреждение по лавиноопасности.

Как сообщали Юга.ру, 1 февраля в Карачаево-Черкесии туристка спровоцировала сход лавины и попала под нее.