В горах Сочи нашли сноубордистку, которая заблудилась из-за тумана
В Сочи на склоне хребта Аибга спасатели нашли 30-летнюю сноубордистку из Свердловской области, которая потерялась 2 апреля
Девушка каталась на курорте «Роза Хутор», не смогла сориентироваться и выехала за пределы подготовленных трасс. Из-за снегопада и сильного тумана она не смогла найти дорогу обратно. Сноубордистка остановилась возле газовой трубы и позвонила спасателям.
Сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» отправились на поиски по ориентирам, которые обозначила туристка. Через полтора часа ее обнаружили на технологической дороге рядом с газопроводом между горнолыжными курортами «Роза Хутор» и «Альпика».
Девушка замерзла и была напугана, но медицинская помощь ей не потребовалась, рассказали в пресс-службе Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».
Спасатели проводили туристку в безопасное место.
Напомним, в горах Краснодарского края на отметках выше 1500 метров до 6 апреля действует экстренное предупреждение по лавиноопасности.
Как сообщали Юга.ру, 1 февраля в Карачаево-Черкесии туристка спровоцировала сход лавины и попала под нее.
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