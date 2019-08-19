В Сочи туристка из Ростова упала на тропе к водопаду и повредила руку
В горах Красной Поляны 18 августа получила травму 68-летняя туристка из Ростова-на-Дону
Что случилось? Днем 18 августа на туристической тропе, ведущей к водопаду Пасть Дракона, упала пожилая женщина. Ей понадобилась помощь спасателей.
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Насколько опасен путь к водопаду? Водопад Глубокий Яр, который также называют Пастью Дракона, находится на территории Сочинского нацпарка. Он считается одним из самых высоких в Краснодарском крае — высота «Пасти дракона» 41,5 метра. Чтобы попасть к водопаду, нужно пройти через расщелины Краснодарских гор, которые делают его неприметным для приезжих.
Туристы нередко получают травмы в горах Сочи. В начале июня 54-летняя туристка повредила ногу на экотропе, ей вызвали спасателей. Несколькими днями позже сотрудники МЧС вывезли из леса местную жительницу, которая упала на горной тропе — было подозрение на перелом. В июле в горах Красной Поляны 26-летняя туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв.
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Что стало с пострадавшей женщиной? Спутники позвонили спасателям и дождались их прибытия. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России встретили туристку с еще тремя членами группы и вывели их из леса. Травмированную женщину передали медикам скорой помощи. По предварительному диагнозу, у нее сильный ушиб руки, сообщили 19 августа в пресс-службе ЮРПСО.
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