В Сочи туристка из Ростова упала на тропе к водопаду и повредила руку

Насколько опасен путь к водопаду? Водопад Глубокий Яр, который также называют Пастью Дракона, находится на территории Сочинского нацпарка. Он считается одним из самых высоких в Краснодарском крае — высота «Пасти дракона» 41,5 метра. Чтобы попасть к водопаду, нужно пройти через расщелины Краснодарских гор, которые делают его неприметным для приезжих.

Туристы нередко получают травмы в горах Сочи. В начале июня 54-летняя туристка повредила ногу на экотропе, ей вызвали спасателей. Несколькими днями позже сотрудники МЧС вывезли из леса местную жительницу, которая упала на горной тропе — было подозрение на перелом. В июле в горах Красной Поляны 26-летняя туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв.