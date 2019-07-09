В горах Сочи туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв

Спасатели помогли 26-летней туристке из Уфы, которая упала в обрыв в горах Красной Поляны

Девушка гуляла по «Тропе здоровья» вечером 8 июля. По ее словам, она так увлеклась, что не заметила, как начало темнеть. В сумерках туристка оступилась и скатилась по крутому склону. При падении травм она не получила, но самостоятельно выбраться из леса не смогла и вызвала спасателей.

«На место прибыли сотрудники Краснополянского отряда "Кубань-СПАС". Спасатели обнаружили в лесу пострадавшую, вывели ее на тропу и сопроводили до гостиницы», — сообщили в пресс-службе спасательной организации.

Медицинская помощь туристке не потребовалась.

Как сообщали Юга.ру, в июне спасатели вынесли из леса туристку, пострадавшую на экотропе в Сочи.