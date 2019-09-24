В Сочи пенсионерка из Серпухова повредила ногу на тропе у Белых скал

Краснодарский край

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В Сочи спасатели помогли пенсионерке из Серпухова, которая оступилась и повредила ногу на тропе у Белых скал

В районе поселка Красная Воля 23 сентября 65-летняя туристка из Серпухова оступилась и повредила ногу. Ее дочь позвонила спасателям и сообщила, что мать из-за травмы не может самостоятельно передвигаться. Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО на носилках транспортировали пенсионерку с подозрением на перелом до дороги и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Туристы нередко получают травмы в горах Сочи. В начале июня 54-летняя туристка повредила ногу на экотропе, ей вызвали спасателей. Несколькими днями позже сотрудники МЧС вывезли из леса местную жительницу, которая упала на горной тропе — у нее было подозрение на перелом ноги. В июле в горах Красной Поляны 26-летняя туристка из Уфы оступилась на «Тропе здоровья» и упала в обрыв. В августе в Сочи туристка из Ростова упала на тропе к водопаду Пасть Дракона и повредила руку.

Курорты и туризм МЧС Сочи

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