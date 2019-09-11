Два краснодарца отправились в поход без снаряжения и застряли на горном хребте в Сочи

В Сочи 10 сентября спасатели сняли с горного хребта Аибга двух туристов, которые там застряли

Двое краснодарцев 32 и 34 лет отправились в поход в Сочи без горной обуви и необходимых вещей. Когда мужчины поднялись забрались на хребет Аибга на высоту 2,4 тыс. метров, начало темнеть и полил сильный дождь.

Туристы устали, промокли и не могли самостоятельно спуститься со скал. На помощь вызвали спасателей. Мужчин нашли по геоданным с телефона. С помощью альпинистского снаряжения краснодарцев спустили по скальному склону длиной около 200 метров. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».