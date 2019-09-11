Два краснодарца отправились в поход без снаряжения и застряли на горном хребте в Сочи
В Сочи 10 сентября спасатели сняли с горного хребта Аибга двух туристов, которые там застряли
Двое краснодарцев 32 и 34 лет отправились в поход в Сочи без горной обуви и необходимых вещей. Когда мужчины поднялись забрались на хребет Аибга на высоту 2,4 тыс. метров, начало темнеть и полил сильный дождь.
Туристы устали, промокли и не могли самостоятельно спуститься со скал. На помощь вызвали спасателей. Мужчин нашли по геоданным с телефона. С помощью альпинистского снаряжения краснодарцев спустили по скальному склону длиной около 200 метров. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
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В этом году спасатели не раз помогали туристам, которые не могли спуститься гор. Так, 16 февраля 23-летнего туриста из Карелии сняли со 100-метровой скалы в поселке Криница. 25 июля туристы из Тульской области выбрали не ту тропу и потерялись в горах под Геленджиком. В Геленджике 1 августа спасатели помогли девятерым туристам, которые из-за непогоды застряли на скале на Маркотхском хребте.
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