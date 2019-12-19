«Силой не заставишь любить». Путин рассказал о своем отношении к закону о домашнем насилии

Президент во время ежегодной пресс-конференции, 19 декабря, ответил, нужен ли в России закон о домашнем насилии

«Читали ли вы закон о домашнем насилии и не считаете ли вы, что он станет последним гвоздем в крышку гроба нашей демографии?» — спросила на мероприятии главу государства журналистка РИА «Иван-чай».

Владимир Путин признался, что сам законопроект не читал, но о нем президенту подробно рассказала Валентина Матвиенко. Свое отношение к закону президент назвал смешанным. По его словам, он против насилия, но решать, нужен ли в России такой закон, можно только после того, как он пройдет проверку в общественности.

«Силой не заставишь любить. Раньше обращались в партком и требовали навести порядок в семье, чтобы приструнили кого-то из супругов. Давало ли это позитивный эффект, я не знаю», — добавил Путин.

Президент напомнил, что «можно воспользоваться действующими нормами, за побои, хулиганство». Путин переспросил: «70% россиян, которые поддерживают закон, они именно за этот закон? Или против насилия?»

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Она утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям». В 2018 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала декриминализацию побоев в семье ошибкой, хотя двумя годами ранее поддерживала идею Мизулиной.

О необходимости разработать закон о домашнем насилии летом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила подготовить проект закона к 1 декабря. 18 ноября в Совфеде обсудили доработку законопроекта — теперь в него хотят внести понятие «преследование» и запретить обращаться в полицию без согласия жертвы.

Как писали Юга.ру, 15 декабря в Краснодаре состоялось заседание Екатеринодарского дискуссионного клуба. На мероприятии обсуждался законопроект о домашнем насилии и профилактика семейно-бытового насилия.

Напомним, 4 декабря Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта в нынешнем варианте. 17 декабря в Законодательном собрании Краснодарского края также прошли слушания по законопроекту. В них принимали участие участие законодатели, представители органов исполнительной власти, практикующие юристы, духовенство Екатеринодарской епархии, представители духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, психологи, педагоги, представители общественных организаций и журналисты. Парламентарии единогласно отклонили законопроект.