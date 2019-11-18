В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование» и запретить обращаться в полицию без согласия жертвы

Адвокаты отмечают, что фактически преследование можно назвать психологическим насилием. Однако доказать факт преследования при российской процессуальной системе очень сложно, следовательно, сложно и привлечь виновного к уголовной ответственности.

Новые поправки, в частности, предполагают появление нового в юридической сфере понятия — преследование. Под ним понимаются «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Это могут быть поиски пострадавшего, ведение с ним устных, телефонных переговоров, вступление с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещение его места работы, учебы или места проживания. Кроме того, к преследованию причисляют любые действия, из-за которых жертва может «испытывать страх за собственную безопасность».

Кроме того, поправки предполагают, что общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, будет запрещено заявлять в полицию о произошедшем домашнем насилии без согласия жертвы, передает «360».

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Она утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям». В 2018 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала декриминализацию побоев в семье ошибкой, хотя двумя годами ранее поддерживала идею Мизулиной.

О необходимости разработать закон о домашнем насилии летом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила подготовить проект закона к 1 декабря.

Один из самых громких случаев, связанных с домашним насилием, за последнее время — убийство в 2018 году отца сестрами Хачатурян. Следствие обвинило их в совершении убийства по предварительному сговору, им грозит наказание от 8 до 20 лет. Однако защита настаивает на том, что глава семьи привел дочерей к безвыходному положению, ежедневно применяя физическое и сексуальное насилие.

В июле жительница Геленджика убила мужа, защищаясь от побоев. Ее приговорили к восьми годам колонии.

В сентябре в Северной Осетии экс-полицейский зарезал бывшую жену, которая ранее не раз жаловалась на домашнее насилие, однако полиция игнорировала ее обращения.