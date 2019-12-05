В Краснодаре проведут дискуссию о бытовом насилии с настоятелем храма и фем-активисткой

Напомним, сейчас в России разрабатывают законопроект о домашнем насилии. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), затем, два года назад, приняли закон о декриминализации побоев в семье. Сенатор Елена Мизулина, разработавшая его, утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».

29 ноября Совет Федерации опубликовал полный текст закона и предложил принять участие в его обсуждении. После этого общественники и соавторы законопроекта заключили, что их пожелания не были включены в документ и что в такой редакции он не имеет смысла, так как стал «реверансом в сторону фундаменталистов». Они указали, что определение в законе не влючает в себя побои, а это значит, что такой способ насилия так и останется административным, а не уголовным правонарушением. Проверка по таким делам занимает от 10 до 30 дней, а это лишает жертв агрессии «мер защиты и социальной поддержки в самой острой и опасной фазе конфликта», писала «Медуза».