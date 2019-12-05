В Краснодаре проведут дискуссию о бытовом насилии с настоятелем храма и фем-активисткой
Екатеринодарский дискуссионный клуб 14 декабря проведет встречу, посвященную профилактике семейно-бытового насилия
Мероприятие пройдет в 14:00 на улице Красноармейской, 43 в пресс-центре издания «РБК Краснодар» на третьем этаже. На дискуссию заявлено шесть спикеров:
- настоятель храма в честь блаженной Матроны Московской, глава патриаршей комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства при Екатеринодарской епархии Даниил Коровяков;
- блогер и секретарь краевого отделения КПРФ Александр Сафронов;
- журналистка, пиарщица и фем-активистка Мадина Амади;
- журналист Андрей Кошик;
- активист движения «Суть времени» Кирилл Соболев;
- совладелец проекта «Тетка Zапеканка» Светлана Черникова.
«Всех пришедших призываем к цивилизованному диалогу, желающие смогут задать вопросы спикерам и высказать позицию по теме», — призвал организатор ЕДК Никита Изюмов в телеграм-канале проекта.
Вход на мероприятие свободный.
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Напомним, сейчас в России разрабатывают законопроект о домашнем насилии. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), затем, два года назад, приняли закон о декриминализации побоев в семье. Сенатор Елена Мизулина, разработавшая его, утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».
29 ноября Совет Федерации опубликовал полный текст закона и предложил принять участие в его обсуждении. После этого общественники и соавторы законопроекта заключили, что их пожелания не были включены в документ и что в такой редакции он не имеет смысла, так как стал «реверансом в сторону фундаменталистов». Они указали, что определение в законе не влючает в себя побои, а это значит, что такой способ насилия так и останется административным, а не уголовным правонарушением. Проверка по таким делам занимает от 10 до 30 дней, а это лишает жертв агрессии «мер защиты и социальной поддержки в самой острой и опасной фазе конфликта», писала «Медуза».
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