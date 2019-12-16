ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии

Более половины россиян в декабре высказались в поддержку введения закона о борьбе с семейным насилием

Сейчас в России разрабатывают законопроект о домашнем насилии. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 УК РФ (Побои), но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Она утверждала, что возможность уголовного наказания за избиение родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».

В начале декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1,6 тыс. жителей России на тему закона о профилактике домашнего насилия. Так, о необходимости принятия закона заявили 70% опрошенных. Против высказались 7% респондентов, говорится в результатах исследования, опубликованного 16 декабря на сайте ВЦИОМ.

Против физического насилия в семье высказалось 90% граждан, еще 8% посчитали, что ударить партера можно «при определенных обстоятельствах». По словам 40% опрошенных, они слышали о побоях в семьях своих знакомых.