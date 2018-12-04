Москалькова считает декриминализацию побоев в семье ошибкой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 3 декабря выступила за принятие закона о противодействии насилию в семье

Москалькова на открытом уроке «Права человека» заявила, что декриминализация побоев — ошибка. По ее мнению, необходимо принять закон о противодействии насилию в семье. «Я сторонник ратификации стамбульской конвенции, которая оставила систему защиты членов семьи, потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищен от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления», — цитируют Москалькову РИА «Новости».