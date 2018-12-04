Москалькова считает декриминализацию побоев в семье ошибкой

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 3 декабря выступила за принятие закона о противодействии насилию в семье

Москалькова на открытом уроке «Права человека» заявила, что декриминализация побоев — ошибка. По ее мнению, необходимо принять закон о противодействии насилию в семье.

«Я сторонник ратификации стамбульской конвенции, которая оставила систему защиты членов семьи, потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, он не защищен от доминирования члена семьи, которое наносит ущерб, но не переходит грань преступления», — цитируют Москалькову РИА «Новости».

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Как сообщали Юга.ру, летом 2016 года в России приняли закон, по которому того, кто нанес побои родственникам или близким, наказывали по УК РФ. Депутат‑единоросс Павел Крашенинников объяснил поправку тем, что побои в семье опаснее уличных, так как совершаются сознательно.

Однако против закона выступила сенатор Елена Мизулина. По ее мнению, новелла содержала «ряд спорных, антисемейных положений». Из‑за большого резонанса в начале ноября 2016 года руководство фракции «Единая Россия» решило декриминализировать побои в семье. В отзыве на проект, который поступил в Госдуму из правительства, сказано, что он «заслуживает внимания». 

В январе 2017 года Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье.

Законодательство Законопроекты Татьяна Москалькова
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