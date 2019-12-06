Курорт «Роза Хутор» откроет зимний сезон на неделю раньше
Зимний сезон 2019/2020 на курорте «Роза Хутор» в горах Красной Поляны начнется 13 декабря
Курорт «Роза Хутор» решил открыть сезон на неделю раньше из-за хорошей погоды. Первую неделю — до 19 декабря — для гостей будет действовать спецтариф «Первый снег» на ски-пассы (стоимость однодневного ски-пасса — 1 тыс. 950 рублей).
При этом праздник к открытию сезона на курорте пройдет 21 декабря, как и планировалось. Его откроет спортсменка и телеведущая, действующий бургомистр курорта Ляйсан Утяшева, а после этого на сцене выступят «Саксофонисты Сантаклаусов», пройдут барабанное шоу, показ «горнолыжной моды» и танцевальный флешмоб. Вечером состоится открытый концерт группы Burito, который завершится праздничным салютом. Вход будет свободным, все мероприятия будут проходить с 11:00 до 20:00.
Кроме того, 21 декабря «Роза Хутор» представит новое развлечение — RosaQuest, где участники одновременно с катанием смогут играть и получать призы. Победителю дадут дополнительные баллы по карте лояльности «Моя Роза». Также благодаря внедрению единого ски-пасса гости смогут воспользоваться 177 км. трасс. Летом и осенью на курорте улучшили горнолыжную зону и ввели специальные программы: «Рассвет на трассе» (с 6:30), «Раннее открытие» (с 7:30) и «Катание под звездами» (с 19:00 до 23:00).
Первая школа горных лыж и сноуборда откроет на курорте трех- и пятидневные образовательные кэмпы обучения взрослых и детей. Планируется, что там проведут бесплатные коуч-сессии, где можно будет разобрать свою технику катания с профессиональным инструктором. Более опытные горнолыжники смогут пройти и специальный платный рейс-курс по прохождению спортивных трасс. К новому сезону на курорте обновили парк прокатного оборудования: там появилось свыше 5 тыс. комплектов последних моделей рынка горных лыж и сноубордов.
«Роза Хутор» предложит гостям активности аprès-ski. В Ледовом дворце курорта будет работать семейный каток «Пингвиния». Для детей открыт центр «Корпорация шалостей», где есть батутный парк, скалодром, сухой аквапарк, детский лабиринт и образовательная мультимедийная зона. Также провести время можно в Музее археологии, где организовали образовательные программы и мастер-классы.
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В декабре в Горной Олимпийской деревне откроется еще один четырехзвездочный отель — Rosa Ski Inn Deluxe Hotel. Там будет работать спа-центр от Natura Siberica. Кроме того, на «Роза Хутор» есть спа-банный комплекс «Эспас» и бальнеологический спа-отель Rosa Springs с широким выбором веллнесс-услуг.
На старте сезона на «Роза Хутор» откроется новый ресторан традиционной русской кухни на 120 мест. Он будет называться «Москва» и расположится в здании кремлевской башни этнокомплекса «Моя Россия». Одновременно начнет работать ресторан паназиатской кухни «Стрела». Кроме того, на курорте появятся ночной клуб GClub, кальянная Tumanplace, буфет Zaпеканка и магазин здорового питания «Мята».
В новом зимнем сезоне продолжат работать аттракционы родельбан, тюбинг, высокогорные качели, параплан, аэротруба. Отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках, сообщили 6 декабря в пресс-службе «Розы Хутор».
В сезоне 2019/2020 на «Роза Хутор» пройдет несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов:
- LIve Fest-2020, где 6 января на концерте «Рождество на "Роза Хутор"» выступят «БИ-2», Zivert и Полина Гагарина;
- 7 января пройдет концерт Urban Style, где на сцену выйдут представители хип-хопа и других музыкальных стилей;
- с 25 января по 1 февраля пройдет молодежный Tinkoff Rosafest the Game 2020;
- 1-2 февраля состоится этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин — Rosa Ski Dream;
- с 28 февраля по 1 марта будет проходить музыкальный фестиваль AFP Winter Edition 2020;
- с 27 марта по 5 апреля устроят спортивно-музыкальное событие Quiksilver New Star Camp;
- в апреле состоится карнавал BoogelWoogel.
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