Курорт «Роза Хутор» откроет зимний сезон на неделю раньше

Курорт «Роза Хутор» решил открыть сезон на неделю раньше из-за хорошей погоды. Первую неделю — до 19 декабря — для гостей будет действовать спецтариф «Первый снег» на ски-пассы (стоимость однодневного ски-пасса — 1 тыс. 950 рублей).

При этом праздник к открытию сезона на курорте пройдет 21 декабря, как и планировалось. Его откроет спортсменка и телеведущая, действующий бургомистр курорта Ляйсан Утяшева, а после этого на сцене выступят «Саксофонисты Сантаклаусов», пройдут барабанное шоу, показ «горнолыжной моды» и танцевальный флешмоб. Вечером состоится открытый концерт группы Burito, который завершится праздничным салютом. Вход будет свободным, все мероприятия будут проходить с 11:00 до 20:00.

Кроме того, 21 декабря «Роза Хутор» представит новое развлечение — RosaQuest, где участники одновременно с катанием смогут играть и получать призы. Победителю дадут дополнительные баллы по карте лояльности «Моя Роза». Также благодаря внедрению единого ски-пасса гости смогут воспользоваться 177 км. трасс. Летом и осенью на курорте улучшили горнолыжную зону и ввели специальные программы: «Рассвет на трассе» (с 6:30), «Раннее открытие» (с 7:30) и «Катание под звездами» (с 19:00 до 23:00).