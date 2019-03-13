Властелины гор. Кто управляет снегом на горном курорте

Главное действующее лицо любого горнолыжного курорта — снег. Именно ради него тысячи людей приезжают в горы, именно от качества и количества снега зависит вся работа курорта. Юга.ру отправились на сочинский курорт «Роза Хутор» и узнали, зачем там делают искусственный снег, кто рисует на горных склонах и как укрощают лавины.

Леонид Андреев

— Официально профессии лавинщик в трудовом законодательстве нет. Правильно называется «инженер противолавинной службы». На курорте «Роза Хутор» есть отдел активных воздействий на лавины — вот им я и руковожу с 2009 года.

В начале 90-х переехал в Красную Поляну, в то время это был обычный поселок, свиньи да коровы. Я работал в «Альпике Сервис» руководителем по эксплуатации горнолыжного комплекса. В середине сезона 2001 года по всей зоне ответственности курорта сошли мощнейшие лавины. Мы сделали выводы, что нужна защита курорта и его гостей от снежных лавин. У нас в стране и раньше противолавинные системы были — зенитные орудия, снарядами стреляли. Мы же стали думать, а есть ли что-то более удобное и безопасное? В поиске вариантов пришлось обратиться к зарубежному опыту. Нашли господина Шипперса — того самого, который изобрел противолавинную установку «Газекс». Позвали его в Поляну, познакомились, закупили первые установки.

Пушка противолавинной установки работает за счет кислорода и пропана. Когда газы поступают из хранилища в пушку и смешиваются, электрическая искра вызывает мгновенный взрыв смеси. Происходит сейсмический удар по грунту, и взрывная волна идет в сторону лавинного очага. Очень эффективная система. Это и относительно безопасно, и экологически чисто — ни ракет, ни осколков.

Сейчас на курорте работают система «Газекс» (17 шелтеров (хранилищ) и 68 пушек) и пневматическое орудие «Аваланчер» — его используем в тех очагах, где нет стационарных пушек. Ну и ручные заряды, конечно, в дело идут. Лавины всегда сходят по определенным путям. Если ей положено сойти по этому склону раз в сто лет, она непременно будет. Сейчас, конечно, все пути схода лавин изучены, математически просчитаны. Если есть опасность, склон для туристов тут же закрывают, в любое время суток.

Мы и свою разработку внедрили — придумали, как бороться со снежными козырьками, которые собираются над трассами. Специалистов по козырькам в стране всего два, и оба работают у нас. Запускаем туда экскаватор, и он все убирает. Работаем и в летний период, он не менее важен. Надо подготовить все элементы установки к сезону, а потом следить внимательно, как снег горы покроет.

Зачем вообще лавины спускать? Да чтобы кататься было безопасно. Снег же, он живой — лег, повернулся. Меня однажды самого лавина проучила, когда молодой еще был: несильно закрутила, лыжи сорвала. Ребята помогли выбраться. Показал мне снег свою силу. Самое сложное в работе лавинщика — предугадать, не дать снегу обмануть тебя. Лучше перестраховаться, так что часто мы и на холодную воду дуем.

Макс Лавренов

Макс Лавренов, ратракист — С горами я был связан всегда. В четыре года в Москве родители отвели меня в секцию горных лыж. На сборы ездили по всей России. Лет десять назад переехал в Красную Поляну, стал инструктором по горным лыжам. Во время подготовки к Олимпиаде-2014 работал на курорте «Роза Хутор», занимался созданием экстрим-парка для лыжников и сноубордистов. Тогда все трудились и днем и ночью, лучшие специалисты из разных стран мира.

Ратраки использовались не только при строительстве парка, но и для перевозки оборудования, журналистов. Я решил сам попробовать управлять такой машиной. Прошел обучение, получил права — их выдают не в ГАИ, а в Ростехнадзоре. Ездил набираться опыта в Новую Зеландию. Отработал в Красной Поляне зиму, а на лето уехал в южное полушарие, где снег выпал. Получается два года «вечной зимы». В сезон катания в обязанности ратракистов входит подготовка горнолыжных трасс. Работаем ночью, чтобы гости с утра могли выйти на склон. Ратрак движется со скоростью 5-7 км/ч, но в нашем деле главное не скорость, а качество. Рельеф на «Роза Хутор» сложный и интересный, требуется мастерство. Здорово помогает, что я сам катаюсь и четко понимаю, каким должен быть склон. Иногда после смены одним из первых выхожу, пробую катание.

Больше всего мне нравится строить сноуборд-парки и убирать лавины. Мы работаем в паре с лавинной службой. Они обеспечивают безопасность катания, а мы — подготовленные трассы.

Ратракист как художник. Только вместо кистей у него огромная машина, а холст заменяет белый снег Макс Лавренов, ратракист на горном курорте «Роза Хутор»

Хватает забот и летом: мы обслуживаем машины, меняем агрегаты, занимаемся трассами, устанавливаем специальные анкеры для лебедочных ратраков, выбираем лучшие решения для подготовки склонов. Так что к сезону катания всегда готовы. Если понадобится, сможем еще одну Олимпиаду провести. Константин Лаптев, оснежитель

Константин Лаптев

— В Сочи переехал в 2011 году из Набережных Челнов. Хотел принимать участие в олимпийском строительстве. И вот уже восемь лет делаю снег. Зачем искусственный снег там, где своего достаточно? Прежде всего, чтобы продлить горнолыжный сезон. Ну и, конечно, для соревнований. Это правила проведения международных стартов. Благодаря ему все спортсмены выступают в одинаковых условиях, а значит, на результат влияет только их мастерство.

«Натуральные» снежинки имеют форму звездочки. Когда они на землю ложатся, то между ними воздух остается. Такой снег очень быстро тает на солнце, боится тумана и дождя. У искусственных снежинок форма многогранного кристалла. Они прижимаются друг к другу, плотно ложатся, и такой снег долго держится.

Снег мы «делаем» при отрицательных температурах. Начинать можно с -1,5 °С, оптимально — -2...-2,5 °С. Но как ни странно, вопреки законам физики, можно делать снег и при 0 °С . Все зависит от влажности — чем она ниже, тем быстрее происходит кристаллизация воды в снег.

Для создания снега в первую очередь нужна вода. На «Роза Хутор» есть два технологических озера, куда вода попадает из горного ручья. Запаса хватает на три-четыре дня оснежения. Из озера вода поступает в градирню, где охлаждается, а затем через насосные станции по трубопроводам идет в снегогенератор. Компрессор нагнетает воздух, вода вылетает через форсунки, кристаллизуется и замерзает. Получается снег.

У нас в службе 22 человека. Обслуживаем 404 снежные пушки, 5 насосных станций — это одна из самых крупных систем оснежения в Европе.

Производительность системы — до 4700 куб. метров снега в час. Площадь трасс с искусственным оснежением — более 50 гектаров.



Чтобы покрыть все трассы, необходимо от 1 млн до 1 млн 700 тыс. кубов снега. Для сравнения: Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге будет засыпана таким количеством снега по крышу Зимнего дворца. В смену работает от четырех до восьми человек — чем холоднее погода, тем больше людей нужно, чтобы контролировать пушки. Каждый из нас знает, по какому маршруту двигаться, к каким пушкам подъезжать. Как только прибывает на место, сообщает по рации, нужно ли регулировать пушку в зависимости от силы и направления ветра, проверяет качество снега. Если снежинка от руки отскакивает — снег правильный, сухой, для катания подходит. Если нет, диспетчер корректирует параметры работы пушки.

Снежим в основном ночью, когда работа курорта завершена. Затем ратракисты выходят трассы готовить. Иногда и днем пушки работают, если снега на каком-то участке недостаточно. Эту зону для туристов закрывают. Еще на курорте есть снежные склады в тупичках, там снег «хранится».

Мы и сами иногда после ночной смены на пару часиков выходим покататься, снег попробовать. Я всю семью на лыжи поставил, тем более есть ски-пасс «Семейный» для сотрудников. Так что и выходные на снегу провожу. Меня, бывает, спрашивают: «Не устал от снега?» Нет, конечно. Когда из Адлера в Красную Поляну едешь, снежные склоны видишь, аж душа радуется.

Ольга Русина

Ольга Русина, синоптик противолавинной службы — Родилась я в Сочи, в профессию пришла случайно. Когда заканчивала десятый класс, купила справочник вузов, чтобы определиться. Мечтала поступать в геологический, но нашла на букву «г» новую для себя специальность — гидрометеоролог, и тогда я решила поступать в Одесский гидрометеорологический институт.

28 лет трудилась в сочинском гидрометцентре. На «Роза Хутор» работаю первый год, хотя сотрудничать с курортом доводилось и раньше: во время подготовки к Играм-2014 специалистам гидрометцентра нужно было правильно определить места установки автоматических метеостанций. Я занимаюсь составлением специализированных прогнозов. Для разных служб курорта необходимы разные показатели погодных условий.

Для лавинщиков важны показатели температуры воздуха, толщины снежного покрова, ветер, который определяет горизонтальный перенос снега, — надо знать, где он откладывается, создавая условия для формирования лавин.

Для ратракистов — скорость и направление ветра, количество выпавшего снега.

Для оснежителей — температура и влажность воздуха: они могут включать снежные пушки только при определенных погодных условиях.

Для специалистов, обслуживающих канатные дороги, важны характеристики ветра, его направление и скорость, так как существуют ограничения при работе подъемников. Мы составляем прогноз с трехчасовой дискретностью на сутки, а также готовим прогнозы на трое суток, на неделю и более.

Горный курорт — район очень сложный с точки зрения метеопрогнозов. Погода в горах постоянно меняется, здесь свой температурный и ветровой режим, каждая долина может иметь свой микроклимат. Например, надо учитывать «ветровую тень», когда вершины закрывают румбы для определения направления ветра. При этом перенос снега идет очень сильный, учитывая ветер, который фактически наблюдается на высотах.

Для составления прогнозов мы используем информацию, которая есть в открытом доступе: синоптические карты, прогностические бюллетени и так далее. Она поступает с семи автоматических метеостанций, которые установлены на курорте на разных высотах (от 1170 м над уровнем моря).