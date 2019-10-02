Курорт «Роза Хутор» определил дату открытия нового зимнего сезона

Курорт «Роза Хутор» планирует открыть новый сезон 20 декабря. Грядущей зимой гостям курорта будут доступны около 160 км трасс благодаря введению единого ски-пасса для всех трех горных курортов Сочи. Его стоимость определят позже, однако цены на собственные ски-пассы и другие услуги «Роза Хутор» останутся прежними. На курорте установят дополнительное количество видеокамер (более 50), изображение с которых будут транслировать по кабельному ТВ в гостиницах курорта и в мобильном приложении.

Тестовые катания на курорте планируют открыть при стабильном снежном покрове уже в конце ноября. После профилактики там запустят все подъемники, в том числе «Олимпия». За летние и осенние месяцы на курорте провели работы по улучшению горнолыжной зоны: усовершенствовали геометрию и ширину трасс Горизонт, Азалия и других.

С 28 декабря и каждые выходные на курорте можно будет пройти «Роза МегаКвест» — 18 игр, включающих по 12 подвижных, интеллектуальных и креативных заданий. Победители квеста получат дополнительные баллы по карте лояльности «Моя Роза».