Курорт «Роза Хутор» определил дату открытия нового зимнего сезона
Круглогодичный курорт «Роза Хутор» в горах Сочи анонсировал программу зимнего сезона 2019/2020
Курорт «Роза Хутор» планирует открыть новый сезон 20 декабря. Грядущей зимой гостям курорта будут доступны около 160 км трасс благодаря введению единого ски-пасса для всех трех горных курортов Сочи. Его стоимость определят позже, однако цены на собственные ски-пассы и другие услуги «Роза Хутор» останутся прежними. На курорте установят дополнительное количество видеокамер (более 50), изображение с которых будут транслировать по кабельному ТВ в гостиницах курорта и в мобильном приложении.
Тестовые катания на курорте планируют открыть при стабильном снежном покрове уже в конце ноября. После профилактики там запустят все подъемники, в том числе «Олимпия». За летние и осенние месяцы на курорте провели работы по улучшению горнолыжной зоны: усовершенствовали геометрию и ширину трасс Горизонт, Азалия и других.
С 28 декабря и каждые выходные на курорте можно будет пройти «Роза МегаКвест» — 18 игр, включающих по 12 подвижных, интеллектуальных и креативных заданий. Победители квеста получат дополнительные баллы по карте лояльности «Моя Роза».
Также на курорте начнет работать первая школа горных лыж и сноуборда, которая откроет образовательные кэмпы обучения для взрослых и детей. Планируется проведение бесплатных коуч-сессий, на которых можно разобрать свою технику катания с профессиональным инструктором. Курорт предложит и новые активности аprès-ski. В Ледовом дворце «Роза Хутор» будет работать семейный каток «Пингвиния», а для детей будут открыты центр «Корпорация шалостей» и Музей Археологии.
Кроме того, в декабре в Горной Олимпийской деревне откроется еще один четырехзвездочный отель — Rosa Ski Inn Deluxe Hotel. Также на «Роза Хутор» расположены спа-банный комплекс «Эспас» и единственный в горах Сочи бальнеологический спа-отель Rosa Springs с широким выбором wellness-услуг.
В новом зимнем сезоне продолжат работать аттракционы родельбан, тюбинг, высокогорные качели, параплан. Отдыхающие смогут также покататься на санях тобогганах и собачьих упряжках. Совместно с вертолетной компанией АО НПК «ПАНХ» курорт «Роза Хутор» планирует запустить проект по организации 15-40-минутных вертолетных маршрутов с обзором живописных окрестностей.
В сезоне 2019/2020 на «Роза Хутор» пройдут несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов:
- LIve Fest-2020, где 6 января на концерте «Рождество на «Роза Хутор» выступят разные исполнители;
- 7 января пройдет концерт «Urban Style», где на сцену выйдут представители хип-хопа и других музыкальных стилей;
- с 25 января по 1 февраля пройдет молодежный Tinkoff Rosafest the Game 2020;
- 1-2 февраля пройдет этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин — Rosa Ski Dream;
- с 28 февраля по 1 марта состоится музыкальный фестиваль «AFP Winter Edition 2020»;
- с 27 марта по 5 апреля состоится спортивно-музыкальное событие Quiksilver New Star Camp;
- в апреле устроят карнавал BoogelWoogel.
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