На фестивале Live Fest в «Роза Хутор» выступят «БИ-2», Zivert и Полина Гагарина

Краснодарский край

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На фестивале Live Fest, который пройдет в «Роза Хутор» с 4 по 7 января, выступят более 40 отечественных артистов

Первым на сцену комплекса «Роза Холл» выйдет Леонид Агутин с группой Esperanto. На их концерте зрители услышат новые аранжировки известных песен.

На следующий день, 5 января, «БИ-2» представит на Live Fest новое шоу NewBest! Музыканты исполнят как самые популярные песни, так и новые композиции из альбома «Горизонт событий».

В Рождество, 6 января, на сцене выступят сразу несколько артистов. В лайн-апе этого дня — Zivert, Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева, Filatov&Karas. В этот день ведущим фестиваля будет Гоша Куценко.

Через день, 7 января, в рамках Live Fest пройдет концерт Urban Style. На сцену выйдут представители «музыки больших городов», такие как ST, группа NЮ, Maruv, Мари Краймбрери, Звонкий, Rauf&Faik и другие. Программу в последний день Live Fest будет вести Big Russian Boss.

Впервые фестиваль прошел в 2017 году, тогда среди хэдлайнеров были представители «новой школы»: Элджей, ЛСП, Скриптонит и Pharaoh. Ежегодно Live Fest проходит в горах на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Посмотреть афишу, а также купить билеты можно тут.

Ранее Юга.ру сообщали, что повара курорта взяли первые места на международном кулинарном чемпионате.

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