Экскурсия в музей будущего на курорте «Роза Хутор». Зачем ехать и что смотреть

В конце октября на горном курорте «Роза Хутор» открылся необычный музей археологии. Его уже успели прозвать «музеем будущего» — здесь можно увидеть больше 40 артефактов, 3D-модели экспонатов, а также стать частью дополненной реальности. В первый месяц работы музея в нем побывали более 5 тыс. посетителей. Журналист Юга.ру взяла на экскурсию в музей свою 15-летнюю дочь Аню, чтобы «оживить» животных каменного века и узнать, насколько интерактивная археология может быть интересна подросткам.

Анна Дугар-Жабон директор Музея археологии

Директор музея рассказывает нам, с чего началась его история: — Во время олимпийского строительства на курорте «Роза Хутор» проводились археологические исследования. Здесь обнаружили артефакты от каменного века до нового времени, которые стали основой собрания Музея археологии. Экспонаты сформированы таким образом, что мы рассказываем не только об археологической и исторической локальной составляющей, но и проводим туристов через всю призму мировой истории. Каждый зал имеет вводную общую информацию, каждое изображение оживает.

Перед входом в музей, чтобы «оживить» его экспонаты с помощью технологий дополненной реальности, я скачиваю мобильное приложение на смартфон, а дочь арендует планшет. Всего в музее шесть экспозиционных зон. В приложении есть аудиогид, но для нас экскурсию проводит старший экскурсовод Елена Оганесян.

Локация: зал «Геология» Время: 20 минут Экспозиция начинается c истории образования Кавказских гор. Мы заходим в геологический зал. Дочь, которая мечтает учиться в Санкт-Петербургском горном университете, не оторвать от стенда, посвященного породам и минералам Кавказа. Она с увлечением изучает образцы магматических, осадочных и метаморфических пород, фотографирует и что-то записывает. — Мам, а ты знаешь, что такое аргиллит? Это порода, которая только похожа на камень, а на самом деле — прессованная глина, в воде она сразу размывается. На «Розе Хутор» аргиллиты очень распространены, — спешит поделиться Аня.

— Процесс горообразования в наших краях идет до сих пор: землетрясения у нас не редкость. Но большинство из них магнитудой до трех и практически не ощутимы. А вот сейсмологи говорят нам о том, что когда-то в этих краях были землетрясения разрушительной силы и они приводили к изменению ландшафта окрестностей, — рассказывает нам экскурсовод. Мы немного рассматриваем образцы гранита, известняка, галенита, песчаника, сиенита — и идем дальше.

Локация: зал «Каменный век» Время: 15 минут Из следующего зала до нас доносится рев доисторических монстров. Мы запускаем интерактивную панель «Животные каменного века», которая оживила шерстистого носорога, мамонта, пещерного льва и медведя. Аня наводит планшет на каменные орудия труда, чтобы познакомиться с процессом их производства. Например, здесь есть рубило, которому уже более 100 тыс. лет, оно было найдено на «Розе Хутор» в 2010 году. Но особое впечатление производят искусные наскальные рисунки. Кстати, в магазине сувениров музея продаются футболки с эскизами наскальных рисунков, изображение оживает, если навести на него смартфон.

Локация: зал «Бронзовый век» Время: 10 минут Для дочери самая интересная часть экскурсии — объекты в дополненной реальности. Она наводит планшет на элементы сосуда бронзового века и видит его таким же, как во времена, когда им пользовались. Сосуд «материализуется» благодаря 3D-модели. Локация: зал «Античность и железный век» Время: 15 минут Здесь Аня сразу обращает внимание на древние украшения: браслеты, найденные во время археологических работ 2010–2011 годов в погребении в районе станции канатной дороги «Волчья скала». — В нашей коллекции есть браслеты, которые больше нигде не встречаются. Примерно 2,5 тыс. лет назад на склоне горы Аибга была похоронена девушка в браслетах, которые представлены в этой витрине. Также мы видим сосуд, который был найден в этом захоронении. Поскольку он плохо обожжен, то вряд ли мог использоваться при жизни девушки, скорее всего, его изготовили специально для погребения, — отмечает экскурсовод. Дочку особенно поразила история древнего святилища. Вокруг треугольной плиты-жертвенника были установлены три камня-менгира высотой 160-180 см. Считается, что святилище разрушило девятибалльное землетрясение примерно в I веке нашей эры. Два менгира упали на жертвенник, а третий раскололся у основания, и его верхняя часть отлетела на 2 метра.

Локация: зал «Средневековье» Время: 15 минут Мы перемещаемся в Средневековье. Главная особенность этой экспозиции — интерактивная стена «Средневековая кавказская усадьба». Она вызывает восторг у самых маленьких посетителей музея: нажмешь на кнопку — идет дождь, пастух ведет стадо овец горной дорогой, с помощью каменных жерновов девушка готовит муку, мужчины чинно сидят за столом. Локация: зал «Новое время» Время: 15 минут Оказавшись в последнем зале, мы с дочерью, не сговариваясь, сразу направляемся к огромной книге барона Федора Торнау — русского офицера, дипломата, писателя, разведчика, участника Кавказской войны. Благодаря 3D-технологиям мегакниги мы попадаем в мир оживших воспоминаний барона. Экскурсовод называет барона Торнау «Штирлицем Кавказской войны». Кстати, именно он стал прообразом главного героя рассказа Льва Толстого «Кавказский пленник». — Путешествуя по окрестным горам, он изучал картографию региона, знакомился с местными народами под видом черкесского князя. А свои донесения отправлял лично государю. Две его экспедиции были успешны, а в третий раз проводники продали барона в плен горцам. Торнау провел в плену около двух лет, горцы хотели получить за него выкуп серебром по весу барона. Но он считал, что «негоже платить за боевого русского офицера». После «путешествия во времени» разыгрался аппетит, и мы отправились в кафе недалеко от музея есть пиццу и пить какао.