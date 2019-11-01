На всех горных курортах Сочи заработает единый ски-пасс

В новом сезоне-19/20 в Сочи единый ски-пасс заработает на всех горных курортах — «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром» и «Курорт Красная Поляна»

Горнолыжникам и сноубордистам впервые в России предлагают такую масштабную зону катания по одному билету — более 177 км трасс в общей сложности.

Пробный запуск единого ски-пасса в горах Сочи состоялся в прошлом сезоне, когда подъемниками на курорте «Роза Хутор» и в горно-туристическом центре (далее ГТЦ) «Газпром» («Лаура» и «Альпика») можно было воспользоваться по специальным билетам. В этом году единый ски-пасс впервые объединяет инфраструктуру всех горных курортов Сочи. Это означает, что для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курорта «Роза Хутор», ГТЦ «Газпром» и «Курорта Красная Поляна», а также появится возможность использовать инфраструктуру каждого из трех курортов — прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги. «Вопросы и предложения по введению единого ски-пасса поступали от туристов еще до запуска проекта. И первый год работы подтвердил — спрос действительно есть. Поэтому все курорты намерены развивать программу для удобства и комфорта туристов и в будущем», — рассказали в пресс-службе курортов.

Объединяя трассы, Сочи выходит на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus — бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса. Старт продаж запланирован в декабре. Воспользоваться единым ски-пассом туристы смогут с даты официального открытия сезона на всех трех курортах. Ориентировочно общая зона катания на «Роза Хутор», ГТЦ «Газпром» и «Курорте Красная Поляна» станет доступна после 20 декабря. Единый ски-пасс предоставит возможность кататься на трассах всех горных курортов в Сочи. Таким образом, общая зона катания составит более 177 км. На курорте «Роза Хутор» протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км, в ГТЦ «Газпром» («Лаура» и «Альпика») — более 45 км, на «Курорте Красная Поляна» — 30 км.