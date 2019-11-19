Курорт «Роза Хутор» откроет ресторан русской кухни

Открытие ресторана «Москва» на курорте «Роза Хутор» запланировано на 15 декабря

Ресторан будет находиться в кремлевской башне этнокомплекса «Моя Россия», который с недавних пор управляется курортом «Роза Хутор». За основу меню возьмут рецепты русской кухни XIX века. «Долгое время блюда национальной кухни были незаслуженно забыты. Например, в Сочи нет ни одного традиционного русского ресторана. А ведь сегодня наша кухня переживает подъем, она интересует многих кулинаров и гурманов во всем мире», — рассказал шеф-повар ресторана «Москва» Александр Акмаев.

Ресторан рассчитан на 120 мест. Рецепты повара нашли в кулинарных книгах прошлого, включая знаменитые работы Вильяма Похлебкина. Гостям предложат фаршированные ножки поросенка, партусиль — говяжье ребро, тушеное в красном вине, пожарские котлеты и многое другое. В качестве напитков гости смогут попробовать домашние квасы и сбитни. «Хитом нашего ресторана станут каши. Но не привычная многим овсянка, которую мы едим на завтрак, а традиционная, например, гречневая каша с телячьими мозгами и белыми грибами или пшенная каша с уткой. В качестве десертов — кисель. Не тот, который мы помним из детсада, а настоящий, похожий на панакоту», — пояснил Акмаев.

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