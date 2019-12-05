В детском саду Краснодара воспитательница била детей и говорила, что они упали. СК начал проверку
В СМИ 4 декабря появились сообщения о том, что в одном из детских садов Краснодара воспитательница била детей
Мать одного из воспитанников ясельной группы детского сада № 195, который находится в Карасунском округе Краснодара, пришла вечером за ребенком и обнаружила, что у него разбит нос. Заведующая сказала, что мальчик споткнулся о ковер и упал. О похожих случаях рассказали и другие родители. Выяснилось, что дети «падали» в смену одной и той же воспитательницы. Родители обратились в департамент образования, после чего ее уволили, написала 4 декабря «Живая Кубань».
Порталу Юга.ру не удалось оперативно получить комментарий от департамента образования Краснодара. В приемной детского сада № 195 журналиста Югов направили к заведующей, которая 4 и 5 декабря не отвечала на телефонные звонки.
После сообщений СМИ следственный комитет организовал доследственную проверку. Действиям (или бездействию) всех ответственных должностных лиц, которые могли привести к нарушению прав детей, будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Юга.ру уже писали о жестоком обращении с детьми в детских садах. Например, в октябре 2018 года в Чечне воспитательница избила шестилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. В том же месяце в Адыгее закрыли детский сад, в котором одна из воспитательниц угрожала заклеить рот скотчем четырехлетнему ребенку.
В мае 2019 года в детском саду Краснодара произошел случай, который вызвал общественный резонанс. В сети появилось видео, на котором заведующая детсада ругает воспитанника, а потом на глазах других детей заставляет его встать на колени и целовать землю. Заведующую увлоили. В детском саду порталу Юга.ру рассказали, что этот мальчик — уроженец одной из южных республик, что он говорил заведующей, что его отец учит убивать и добивать и кричал, что ненавидит Россию, и что русские — твари.
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