В детском саду Краснодара воспитательница била детей и говорила, что они упали. СК начал проверку

В СМИ 4 декабря появились сообщения о том, что в одном из детских садов Краснодара воспитательница била детей

Мать одного из воспитанников ясельной группы детского сада № 195, который находится в Карасунском округе Краснодара, пришла вечером за ребенком и обнаружила, что у него разбит нос. Заведующая сказала, что мальчик споткнулся о ковер и упал. О похожих случаях рассказали и другие родители. Выяснилось, что дети «падали» в смену одной и той же воспитательницы. Родители обратились в департамент образования, после чего ее уволили, написала 4 декабря «Живая Кубань».

Порталу Юга.ру не удалось оперативно получить комментарий от департамента образования Краснодара. В приемной детского сада № 195 журналиста Югов направили к заведующей, которая 4 и 5 декабря не отвечала на телефонные звонки.

После сообщений СМИ следственный комитет организовал доследственную проверку. Действиям (или бездействию) всех ответственных должностных лиц, которые могли привести к нарушению прав детей, будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.