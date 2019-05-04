«Он заявил заведующей, что его отец учит убивать и добивать». В краснодарском детсаду, где ребенка поставили на колени, рассказали о произошедшем

Портал Юга.ру собрал мнения очевидцев и известные на данный момент последствия резонансного инцидента в краснодарском детском саду № 74, где заведующая поставила на колени ребенка.

В соцсетях 1 мая появилось видео, где сотрудница детсада ругает воспитанника, а потом на глазах других детей заставляет его встать на колени и целовать землю. Полиция начала проверку. Выяснилось, что это была заведующая детским садом Эмма Мильнер. Директор городского департамента образования Алексей Некрасов назвал ситуацию недопустимой и заявил, что заведующую планируют уволить в ближайший рабочий день — 6 мая. Журналист Юга.ру побеседовал с сотрудником детского сада, который на условиях анонимности рассказал о том, что способствовало сложившейся ситуации. А также побывал на встрече, которую 3 мая провели родители нескольких детей, которые ходят в одну группу с мальчиком на видео. Они встретились, чтобы обсудить инцидент в детсаду и то, как будут собирать подписи в защиту заведующей.

«Если бы вы его видели в этом состоянии: гнев — это мягко сказано» Сотрудник детсада рассказал, что конфликт начал назревать еще 29 апреля, когда мальчик начал бить одногруппника — ребенка с ДЦП. «Он 29 и 30 апреля просто убивал детей, крича при этом, что ненавидит Россию, русскую землю и русских. Кричал, что мы твари. Это страшно. Дети у нас разные, но для нас они все равны. Он бьет тех, кто не может дать ему сдачи. Бьет он в темных местах. В этом случае это была туалетная комната. Дети уже вымыли руки и вышли. Но мы с заведующей услышали визг и писк и ринулись туда. Мы еле оттащили [зачинщика драки]. Если бы вы его видели в этом состоянии: гнев — это мягко сказано. С ним начали разговаривать. Он заявил заведующей, что его отец учит убивать и добивать», — сказал представитель детсада. В тот день мальчика пришла забирать бабушка, которая плохо говорит по-русски: семья переехала в Краснодар из одной из южных республик. Мать ребенка к тому времени сотрудники не видели несколько недель. Заведующая попросила, чтобы на следующий день она пришла в детсад. Мильнер сказала бабушке, что будет писать характеристику и подавать ее в ПДН (подразделение полиции по делам несовершеннолетних). «На следующий день заведующей позвонила мать ребенка с ДЦП и поинтересовалась, как ее сын. Мильнер ее успокоила и сказала, что все нормально. Ситуация была под контролем. Поговорив с женщиной, она услышала крик и вышла на улицу. Заведующая увидела, что тот мальчик опять бьет детей. Их начали разнимать. Она спросила другого участника драки, почему он идет на поводу и обижает детей. На что он ответил, что тот мальчик показывает фак, скалит зубы и говорит что-то на своем родном языке. После этих слов заведующая и стала кричать: "Зачем ты душишь моих детей? Что они сделали плохого тебе?" Она потом рассказывала сотрудникам, что ее в этот момент перемкнуло. Ей стыдно за это, но было трудно сдержаться. Она понимает, что поступила непедагогично и неправильно», — сказал сотрудник детского сада. Мать девочки из той же группы, ставшая свидетелем инцидента, рассказала, что конфликт на улице начался с того, что мальчик напал на другого ребенка. «Он начал душить и пинать ребенка с выкриками: "Я ненавижу русских! Папа сказал убивать! Я вас всех ненавижу. Россию ненавижу". Начались крики. Естественно все выбежали. Это было на улице, во время прогулки. И тут Эмма Ибрагимовна не выдержала. Мне кажется, любой не выдержит, это ее дети, ее ответственность. Она отвечает за каждого ребенка. Ей неважно, какой он: маленький или взрослый, истеричный или спокойный», — сказала женщина. В свою очередь сотрудник детсада добавил, что Мильнер сорвалась не только на детей, но и на педагогов. Позже, по его словам, она извинилась перед персоналом и ребенком. Он уточнил, что на видеозаписи уже нет того момента, когда педагог взяла в себя в руки и начала говорить, что Россия — многонациональная страна и все должны помогать друг другу, быть отзывчивыми. После этого заведующая пригласила ребенка в свой кабинет и поговорила с ним, спросила, почему он бьет детей и ненавидит Россию. На что мальчик, со слов спикера, ответил, что этому его научил отец. В этот день мать ребенка так и не пришла. Сотрудник садика уточнил, что она должна прийти 6 мая.

«В департаменте ей посоветовали смириться и идти под следствие» И сотрудники детсада и родители утверждают, что конфликтные ситуации с участием этого мальчика возникали неоднократно. Мать ребенка неоднократно писала объяснительные, однако ситуация не менялась. С мальчиком регулярно общалась психолог, которая работает в этом же саду. Воспитатели с ним тоже беседовали, но, по словам собеседника, он их не уважал, плохо шел на контакт, матерился, когда его отчитывали. Слушал только заведующую, которая уделяла ему много времени, но это не помогало. «У меня двое детей в этом садике. Многие дети получали побои от этого ребенка, — рассказала корреспонденту Юга.ру мать одного из воспитанников той же группы. — Моего сына он душил захватом сзади. Родители говорят, что на спорт он не ходит, но такой принцип удушения очень интересен. Я тоже хотела поговорить с его родителями, но мне не дали их контакты. Это было осенью прошлого года. Решали вопрос через заведующую. Она вызывала [его] маму, после этого прекратилось. Вернее, удушения прекратились. Но он периодически подойдет, то в живот ударит, то еще что-то. Заведующая его жалела. Потому что она жалеет как плохих, так и хороших. Разговоры были многократные. Есть свидетельства родителей одного из мальчиков, которых он также душил и бил в прошлом году. Я знаю, что мать [мальчика] писала объяснительную, копия ее есть и в следственном комитете, и в садике. Случай не единичный».



Она уточнила, что к ней должна приехать за показаниями полиция. «Мне сын говорил, что его этот мальчик ударил об стенку головой. Тогда я сказала: "Разбирайся сам". Дети разные бывают. Думаю, может быть, он только приехал. Но потом мне сын говорил, что он русских и Россию ненавидит — он так регулярно говорил. Ребенок рассказывал, что этому его учит папа», — сказала другая родительница. Еще одна женщина добавила, что ребенок также пытался драться с ее дочерью. «Мы пытались вызвать папу. Но нам объяснили, что его отец на такие мероприятия не приходит. Есть возможность — пишите заявление. Мать приходит и отказывается от своих слов: говорит, что впервые слышит о том, что ей жаловались на ее ребенка», — отметила мать девочки. Присутствующие на встрече заявили, что Мильнер любую проблему пыталась решить с участием двух сторон: вызывала родителей и выслушивала их. Представитель детсада сообщил, что в городском департаменте образования Эмме Мильнер «посоветовали смириться с ситуацией и идти под следствие». Сейчас делом занимаются правоохранители, на ребенка в саду собрали все характеристики, их заведующая написала вместе с психологом. Также она дала по поводу него показания. Сотрудники ПДН должны поставить его на учет.

«Тут было состояние аффекта. Это прямо видно»: родители хотят собрать подписи в поддержку заведующей В группе, куда ходит мальчик, 22 человека, они должны выпуститься из детсада в этом году. Мать одного из воспитанников заявила, что около 10 человек из группы «постоянно сталкиваются с этим мальчиком». «Мама и бабушка мальчика — милые люди. Все понимают, все время извиняются, говорят, что это в первый раз. У других мам есть аудиозаписи, когда им звонили и просили поговорить с сыном, чтобы не проявлял агрессию. После этого были еще случаи. Его мама также удивлялась и также говорила, что это в первый раз. Ребенок говорит, что его этому [бить] учит папа. Он говорит об этом открыто в саду», — сказала женщина. По ее словам, Мильнер имеет большой опыт и ранее от родителей не поступало жалоб на нее. «Она достаточно грамотная, ласковая, заботливая. Я не думаю, что хоть одна жалоба могла поступить от родителей. Но вот с этим ребенком у нее эмоциональный срыв произошел. Это некорректно, это не правильно. Она [заведующая] должна была отвести мальчика в кабинет, вызвать родителей и прекратить посещение садика через ультимативный разговор с родителями. Сейчас на нее всех собак повесят, по сути, за один инцидент. Существенный, но один», — добавила женщина. Другая женщина, сын которой также посещает этот детский сад, отметила, что дети любят заведующую. Поэтому родители решили собрать подписи в защиту Эммы Мильнер. «Если бы был неадекватный человек, хоть одна бы жалоба была от родителей. Ни одной жалобы, заведующая душу вкладывает в детский сад. Вся подготовительная группа [родители детей], в которую ходит этот мальчик, хочет писать петицию. Департамент образования и опека закрывали глаза. Родители и сама Эмма Ибрагимовна писали жалобы, они [департамент и опека] размахивали руками», — поделилась родительница. Родители согласны, что поступок заведующей был не педагогичным, но в то же время, по их словам, они ее раньше не видели в таком состоянии. «Тут было состояние аффекта. Это прямо видно. Нетипичное поведение для этой заведующей. Я никогда в жизни ее такой не видела. Чтобы ее трясло, чтобы она ругалась. Она понимала, что уже не может сделать ничего. Скорее всего, она так поступила от безысходности», — сказала вторая собеседница. Она уточнила, что юрист составил заявление в защиту заведующей. Под ним планируют подписаться около 20 человек из их группы. По словам родителей, они понимают, что Мильнер уволят, но хотят потребовать, чтобы ее не привлекали к уголовной ответственности. Подписи планируют собирать 6 мая в детском саду. Первая собеседница добавила, что подписи готовы поставить даже те люди, которые возмущены поведением Мильнер. «В детсаду всем жаль Эмму Ибрагимовну. Все пытаются ее поддержать. Родители, которые уже выпустили своих детей, хотят ей помочь. Ее знают все в другом свете. И видео выложили не полностью. Его нужно было публиковать с того момента, когда началась драка началась и он со стеклянными глазами ее матом обкладывал», — сказала одна из матерей.