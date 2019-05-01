В краснодарском детском саду ребенка заставили встать на колени и целовать землю
В Краснодаре полиция начала проверку после появления видео, где ребенка в детском саду заставили встать на колени
Видео опубликовано в паблике «Типичный Краснодар». В описании сказано, что инцидент произошел 30 апреля в детском саду №74 на улице Комсомольской, 21. Женщина ругает мальчика за то, что он, по ее словам, душил детей, обзывает и заставляет его встать на колени и целовать землю «пока башку не оторвала». Это происходит на глазах и других детей и нескольких взрослых.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко сообщил порталу Юга.ру, что полиция начала проверку.
«На основании размещенной в сети интернет информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказал он.
Происходящее на видео может шокировать. Если вы впечатлительный человек, портал Юга.ру советует вам не смотреть это видео.
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