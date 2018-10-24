В Чечне воспитательница детского сада избила шестилетнего ребенка
В Грозном возбудили уголовное дело против воспитательницы детского сада за нанесение травмы ребенку
Прокуратура установила, что воспитательница детского сада избила шестилетнего ребенка. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его доставили в больницу.
Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником). Также у подозреваемой не было педагогического образования необходимого уровня.
Прокурор возбудил в отношении заведующей детсада дело об административном правонарушении по ст. 5.57 КоАП РФ (Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).
Воспитательницу уволили, сообщает 23 октября пресс-служба прокуратуры Чеченской Республики.
Как писали Юга.ру, в Адыгее закрыли детский сад, в котором одна из воспитательниц угрожала заклеить рот скотчем четырехлетнему ребенку.
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