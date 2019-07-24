В Краснодаре воспитательница в детском саду била детей тряпкой по голове. СК начал проверку

В Краснодаре Следственный комитет 24 июля начал проверку после того, как в сети появились видео избиения детей воспитательницей

Паблик «Типичный Краснодар» на своей странице опубликовал видео, на котором воспитательница детского сада била детей тряпкой по голове. В подписи было сказано, что на кадрах краснодарский детсад № 176 «Карандаш» в ЖК «Панорама» на улице Восточно-Кругликовской.

После этого сообщения пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство организовало доследственную проверку. Следствие установит пострадавших детей и даст оценку действиям работников детского сада.