В Краснодаре воспитательница в детском саду била детей тряпкой по голове. СК начал проверку
В Краснодаре Следственный комитет 24 июля начал проверку после того, как в сети появились видео избиения детей воспитательницей
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Паблик «Типичный Краснодар» на своей странице опубликовал видео, на котором воспитательница детского сада била детей тряпкой по голове. В подписи было сказано, что на кадрах краснодарский детсад № 176 «Карандаш» в ЖК «Панорама» на улице Восточно-Кругликовской.
После этого сообщения пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство организовало доследственную проверку. Следствие установит пострадавших детей и даст оценку действиям работников детского сада.
Как сообщали Юга.ру, 1 мая в соцсетях появилось видео, где сотрудница краснодарского детсада ругает воспитанника, а потом на глазах других детей заставляет его встать на колени и целовать землю. Полиция выяснила, что это была заведующая детским садом Эмма Мильнер. Директор городского департамента образования Алексей Некрасов назвал ситуацию недопустимой.
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