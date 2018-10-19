В Адыгее закрыли детский сад, где воспитатель угрожала детям заклеить рот скотчем

В Тахтамукайском районе Адыгеи закрыли частный детский сад «Счастливый малыш», который работал без лицензии

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства, в том числе касающиеся санитарного состояния помещений и противопожарной безопасности.

Как сообщали Юга.ру, прокуратура организовала проверку после жалоб родителей. Правоохранитеоли выявили многочисленные нарушения прав детей. Установлено, что воспитатель угрожала заклеить рот скотчем четырехлетнему ребенку.

Также выявлено, что два ребенка во время игровых и развивающих занятий получили травмы. При этом детям не оказали необходимую медицинскую помощь. В течение нескольких часов родителям не сообщали о травмах детей.

Тахтамукайский районный суд запретил индивидуальному предпринимателю предоставлять платные услуги дополнительного образования детей. Запрет будет действовать до получения соответствующей лицензии. Предприниматель подавал апелляцию, однако Верховный суд Адыгеи оставил ее без удовлетворения. Решение суда вступило в силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.