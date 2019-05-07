Заведующую детсадом в Краснодаре, которая поставила ребенка на колени, уволили по статье

В Краснодаре 6 мая уволили заведующую детским садом № 74 Эмму Мильнер, которая поставила ребенка на колени

Как стало известно порталу Юга.ру, заведующую уволили по п. 2 ч. 1 с. 278 Трудового кодекса РФ (Увольнение руководителя организации в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора). Ее последним рабочим днем было 6 мая.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что проверка в связи с этим инцидентом продолжается.