Заведующую детсадом в Краснодаре, которая поставила ребенка на колени, уволили по статье
В Краснодаре 6 мая уволили заведующую детским садом № 74 Эмму Мильнер, которая поставила ребенка на колени
Как стало известно порталу Юга.ру, заведующую уволили по п. 2 ч. 1 с. 278 Трудового кодекса РФ (Увольнение руководителя организации в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора). Ее последним рабочим днем было 6 мая.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что проверка в связи с этим инцидентом продолжается.
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Как сообщали Юга.ру, в соцсетях 1 мая опубликовали видеозапись, на кадрах которой сотрудница детсада ругала мальчика, а потом на глазах других детей заставила его встать на колени и целовать землю. В связи с этим полиция начала проверку. Выяснилось, что воспитанника ругала заведующая детским садом Эмма Мильнер.
Директор городского департамента образования Алексей Некрасов назвал ситуацию недопустимой. В департаменте образования заведующей порекомендовали смириться и идти под следствие.
Сотрудник детского сада 3 мая рассказал о том, что способствовало сложившейся ситуации.
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