Сегодня «Краснодар» попытается взять реванш у «Базеля» в матче Лиги Европы
ФК «Краснодар» 28 ноября на своем поле встретится со швейцарским «Базелем» в матче группового этапа Лиги Европы
Первая встреча команд состоялась 19 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в швейцарском Базеле и завершилась со счетом 5:0. Это стало самым крупным проигрышем краснодарцев в истории еврокубковых выступлений: до этого черно-зеленые проигрывали «Вольфсбургу» со счетом 1:5 в 2014 году.
Сегодня, 28 ноября в 18:50, в Краснодаре пройдет ответная игра. Прямую трансляцию поединка покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
На предматчевой пресс-конференции тренер черно-зеленых Сергей Матвеев заявил, что в матче точно не сыграет Мануэл Фернандеш, который получил травму в игре с тульским «Арсеналом». Также на поле не выйдут давно травмированные Реми Кабелла и Виктор Классон. При этом сегодня вернется защитник Юрий Газинский, который с июня восстанавливался после травмы, написал RT.
Матвеев отметил, что этот матч по сути не является решающим в групповом этапе Лиги Европы, так как «Базель» уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы. Главный матч «быков» пройдет 12 декабря в Испании против «Хетафе» — именно там определится команда, которая выйдет в плей-офф.
В пресс-службе ФК «Краснодар» также рассказали, что синоптики обещают на время матча малооблачную погоду с температурой воздуха около 5 °С.
Букмекеры считают, что матч будет результативным, и отдают предпочтение черно-зеленым. Коэффициент на победу «Краснодара» — 1,95, на победу «Базеля» — 3,9, на ничью — 3,9.
Всего «Краснодару» предстояло сыграть шесть матчей в групповом этапе Лиги Европы. Черно-зеленые попали в одну группу с испанским «Хетафе», швейцарским «Базелем» и турецким «Трабзонспором». После четырех игр «быки» расположились на третьем месте в таблице, набрав шесть очков.
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