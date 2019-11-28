Сегодня «Краснодар» попытается взять реванш у «Базеля» в матче Лиги Европы

Первая встреча команд состоялась 19 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в швейцарском Базеле и завершилась со счетом 5:0. Это стало самым крупным проигрышем краснодарцев в истории еврокубковых выступлений: до этого черно-зеленые проигрывали «Вольфсбургу» со счетом 1:5 в 2014 году.

Сегодня, 28 ноября в 18:50, в Краснодаре пройдет ответная игра . Прямую трансляцию поединка покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

На предматчевой пресс-конференции тренер черно-зеленых Сергей Матвеев заявил, что в матче точно не сыграет Мануэл Фернандеш, который получил травму в игре с тульским «Арсеналом». Также на поле не выйдут давно травмированные Реми Кабелла и Виктор Классон. При этом сегодня вернется защитник Юрий Газинский, который с июня восстанавливался после травмы, написал RT.