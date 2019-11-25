Тренер «Краснодара» рассказал о возвращении Газинского и состоянии Сулейманова
Тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев прокомментировал матч с «Арсеналом» и рассказал о возвращении Юрия Газинского
Тренер «быков» назвал прошедшую игру непростой, несмотря на победу. По словам Матвеева, у клуба было много возможностей забить гол, однако не всегда это удавалось. Также он объяснил возвращение полузащитника Юрия Газинского на поле. Тренер напомнил, что футболист неделю назад играл 80 минут в товарищеском матче с «Ростовом».
«Появление его сегодня предполагалось. Мы думали о нем может чуть позже, но травма Берга заставила нас выпустить его чуть раньше. Мы перешли с игры двух нападающих на трех центральных полузащитников», — заявил Матвеев.
Также он рассказал, что Магомед-Шапи Сулейманов сейчас находится не в лучшем физическом состоянии из-за того, что играет много матчей.
«Мы видели, что Шапи играет долгое время. Вы видите, что он все матчи проводит. И за молодежку провел две игры, поэтому он не в самом лучшем и оптимальном физическом состоянии сейчас. Мы видели, что он просел в конце», — добавил тренер.
Напомним, Газинский 3 июня получил травму в расположении сборной России в контрольном матче с московским «Чертаново». Он повредил вращательную манжету плеча. Спортсмена прооперировали в Германии и запретили вступать в единоборства на полгода. Предполагалось, что он начнет играть весной.
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