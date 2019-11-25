Тренер «Краснодара» рассказал о возвращении Газинского и состоянии Сулейманова

Тренер «быков» назвал прошедшую игру непростой, несмотря на победу. По словам Матвеева, у клуба было много возможностей забить гол, однако не всегда это удавалось. Также он объяснил возвращение полузащитника Юрия Газинского на поле. Тренер напомнил, что футболист неделю назад играл 80 минут в товарищеском матче с «Ростовом».

«Появление его сегодня предполагалось. Мы думали о нем может чуть позже, но травма Берга заставила нас выпустить его чуть раньше. Мы перешли с игры двух нападающих на трех центральных полузащитников», — заявил Матвеев.