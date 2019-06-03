Газинский покинет сборную России после травмы на матче с «Чертаново»

В контрольном матче с «Чертаново» Газинский получил травму, на 18-й минуте его заменил на поле полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. МРТ показало, что у Газинкого повреждена вращательная манжета плеча.

«Травма не позволит ему принять участие в ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром, и дальнейшее лечение он будет проходить в расположении своего клуба», — говорится в сообщении в аккаунте сборной России.

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Газинскому пожелали здоровья и скорейшего возвращения в строй.

Матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, а с Кипром — 11 июня в Нижнем Новгороде.

Как писали Юга.ру, в расположении сборной помимо Газинского находятся еще два игрока и один воспитанник «Краснодара»- — защитники Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий и форвард Николай Комличенко.