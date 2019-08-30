Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы

Краснодарский край

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В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар»

«Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа. По итогам жеребьевки соперниками «быков» станут три команды — «Базель» из Швейцарии, «Хетафе» из Испании и турецкий «Трабзонспор». С каждым клубом черно-зеленые сыграют по два матча — в гостях и дома.

Первая встреча состоится 19 сентября, заключительные поединки группового раунда назначены на 12 декабря.

Также на этой стадии турнира сыграет еще один российский клуб — ЦСКА. Ему в соперники достались «Лудогорец» из Болгарии, испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош». Шанс попасть в групповой этап Лиги Европы был и у «Спартака», однако накануне красно-белые уступили португальской «Браге» и выбыли из розыгрыша турнира.

Как сообщали Юга.ру, за участие в Личе чемпионов Краснодар гарантированно заработал 5 млн евро даже после вылета из турнира. В Лиге Европы клуб может заработать более 7 млн евро.

Деньги ФК «Краснодар» Футбол

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