Самый дорогой футболист «Краснодара» Кабелла выбыл до конца сезона после матча с «Олимпиакосом»
Полузащитник ФК «Краснодар» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Французский футболист получил травму в первом тайме игры черно-зеленых против греческой команды в Лиге чемпионов, где «Олимпиакос» разгромил «быков». Его заменили на 26-й минуте на Кристоффера Ольссона. Позже стало известно, что спортсмен получил разрыв крестообразных связок колена, в ближайшее время его прооперируют. Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют от шести до девяти месяцев. Получается, до конца года футболист не появится на поле, написал «Чемпионат».
«Больно. Я больше не буду делать то, что люблю больше всего на свете. На некоторое время! Это второй тяжелый момент в моей карьере, но в жизни есть более серьезные вещи, чем травма. Я от всего сердца благодарю вас за ваши сообщения и за то, что вы приняли эту новость. И я желаю моему клубу и моей команде успеха, которого вы заслуживаете, я верю в вас! Я вернусь еще сильнее и закончу чемпионат. Никогда не сдавайся», — написал Кабелла в своем инстаграме.
«Краснодар» купил 29-летнего спортсмена в конце июля у «Сент-Этьена». По информации СМИ, он обошелся черно-зеленым в сумму от 12 до 14 млн евро. По данным сервиса transfermarkt.ru, Кабелла стоит 14 млн евро.
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