Футболист Сулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»

Накануне «быки» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы со счетом 3:1. После победы нападающий Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что игра была тяжелая. По его словам, сейчас у команды есть все шансы выйти из группы.

На следующий домашний матч турнира, который пройдет 28 ноября, футболист позвал бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

«Меня просили написать ему, я приглашал его на игру с "Базелем", если он придет, то я буду рад ему», — цитирует Сулейманова Sport24.