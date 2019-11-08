Футболист Сулейманов пригласил Нурмагомедова на матч «Краснодара» с «Базелем»
Футболист Магомед-Шапи Сулейманов 7 ноября позвал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на матч «Краснодара»
Накануне «быки» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы со счетом 3:1. После победы нападающий Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что игра была тяжелая. По его словам, сейчас у команды есть все шансы выйти из группы.
На следующий домашний матч турнира, который пройдет 28 ноября, футболист позвал бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
«Меня просили написать ему, я приглашал его на игру с "Базелем", если он придет, то я буду рад ему», — цитирует Сулейманова Sport24.
Напомним, вечером 19 сентября «Краснодар» потерпел разгромное поражение от швейцарского «Базеля» в первой игре группового этапа Лиги Европы. Матч закончился со счетом 5:0 и стал самым крупным проигрышем команды в истории еврокубковых выступлений: до этого черно-зеленые проигрывали «Вольфсбургу» со счетом 1:5 в 2014 году. После той встречи тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что швейцарцы ничем не удивили «быков», они удивили себя сами.
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