«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в матче Лиги Европы

Краснодарский край, В мире

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Футбольный клуб «Краснодар» 19 сентября встретился с швейцарским «Базеле» в матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа евротурнира, который прошел в Базеле, «быки» всухую крупно проиграли. Авторами голов стали Кевин Буа (9-я и 40-я минута), Лука Зуффи (52), Тони Вильена (54, автогол), Ноа Окафор (79). Итог встречи — 5:0.

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Следующую игру в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет 3 октября на своем поле, соперником станет испанский «Хетафе». Перед этим черно-зеленые 22 и 29 сентября встретятся в матчах Премьер-лиги с ЦСКА и «Арсеналом», а 25 сентября вступят в борьбу за Кубок России матчем против «Нижнего Новгорода».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов. «Горожане» дошли до стадии плей-офф, где проиграли «Олимпиакосу» и перешли в Лигу Европы, вступив в борьбу на стадии группового этапа. Помимо «Базеля» соперниками «быков» стали «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

ФК «Краснодар» Футбол

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