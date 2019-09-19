«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в матче Лиги Европы
Футбольный клуб «Краснодар» 19 сентября встретился с швейцарским «Базеле» в матче Лиги Европы
В матче 1-го тура группового этапа евротурнира, который прошел в Базеле, «быки» всухую крупно проиграли. Авторами голов стали Кевин Буа (9-я и 40-я минута), Лука Зуффи (52), Тони Вильена (54, автогол), Ноа Окафор (79). Итог встречи — 5:0.
Следующую игру в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет 3 октября на своем поле, соперником станет испанский «Хетафе». Перед этим черно-зеленые 22 и 29 сентября встретятся в матчах Премьер-лиги с ЦСКА и «Арсеналом», а 25 сентября вступят в борьбу за Кубок России матчем против «Нижнего Новгорода».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов. «Горожане» дошли до стадии плей-офф, где проиграли «Олимпиакосу» и перешли в Лигу Европы, вступив в борьбу на стадии группового этапа. Помимо «Базеля» соперниками «быков» стали «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
Все материалы по теме:
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.