«Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Базеля» в матче Лиги Европы

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов. «Горожане» дошли до стадии плей-офф, где проиграли «Олимпиакосу» и перешли в Лигу Европы, вступив в борьбу на стадии группового этапа. Помимо «Базеля» соперниками «быков» стали «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

Следующую игру в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет 3 октября на своем поле, соперником станет испанский «Хетафе». Перед этим черно-зеленые 22 и 29 сентября встретятся в матчах Премьер-лиги с ЦСКА и «Арсеналом», а 25 сентября вступят в борьбу за Кубок России матчем против «Нижнего Новгорода».

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