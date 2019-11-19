В лесах Кубани спустя две недели потушили все пожары

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 19 ноября ликвидировали последний пожар на территории лесного

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября. Только в первые дни огонь прошел более 100 гектаров. Днем 19 ноября в крае еще действовали два пожара — в Сочи и Туапсинском районе.

В течение дня в Туапсинском районе ликвидировали лесной пожар на площади 8,5 га.

«На территории земель лесного фонда Краснодарского края возгорания сейчас отсутствуют», — сообщили в пресс-службе минприроды Краснодарского края.

В краевом управлении МЧС уточнили, что в Сочи пожар еще действующий, но он уже локализован. Площадь его не уточнили.

Общая площадь лесного фонда, пройденного огнем, пока не уточняется.

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Ранее предварительной причиной возгораний в лесах назвали поджоги. На территории 25 районов края ввели особый противопожарный режим. Губернатор Вениамин Кондратьев запретил жителям региона ходить в лес, пока пожары не потухнут.

Возгорания в лесах тушили сотни людей — от МЧС, лесничеств, лесопожарного центра, администраций и волонтеры. Применялась спецтехника, в том числе авиация МЧС.

Безопасность Лесное хозяйство Пожароопасность Пожары

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