В лесах Кубани спустя две недели потушили все пожары

Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября. Только в первые дни огонь прошел более 100 гектаров. Днем 19 ноября в крае еще действовали два пожара — в Сочи и Туапсинском районе.

В течение дня в Туапсинском районе ликвидировали лесной пожар на площади 8,5 га.

«На территории земель лесного фонда Краснодарского края возгорания сейчас отсутствуют», — сообщили в пресс-службе минприроды Краснодарского края.

В краевом управлении МЧС уточнили, что в Сочи пожар еще действующий, но он уже локализован. Площадь его не уточнили.