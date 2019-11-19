В лесах Кубани спустя две недели потушили все пожары
В Краснодарском крае 19 ноября ликвидировали последний пожар на территории лесного
Лесная подстилка горит на Кубани с 4 ноября. Только в первые дни огонь прошел более 100 гектаров. Днем 19 ноября в крае еще действовали два пожара — в Сочи и Туапсинском районе.
В течение дня в Туапсинском районе ликвидировали лесной пожар на площади 8,5 га.
«На территории земель лесного фонда Краснодарского края возгорания сейчас отсутствуют», — сообщили в пресс-службе минприроды Краснодарского края.
В краевом управлении МЧС уточнили, что в Сочи пожар еще действующий, но он уже локализован. Площадь его не уточнили.
Общая площадь лесного фонда, пройденного огнем, пока не уточняется.
Читайте также:
Ранее предварительной причиной возгораний в лесах назвали поджоги. На территории 25 районов края ввели особый противопожарный режим. Губернатор Вениамин Кондратьев запретил жителям региона ходить в лес, пока пожары не потухнут.
Возгорания в лесах тушили сотни людей — от МЧС, лесничеств, лесопожарного центра, администраций и волонтеры. Применялась спецтехника, в том числе авиация МЧС.
Читайте также
Открытое письмо за возвращение выборности ректора и автономии университета
Колонка Евгения Мельченко о том, как не въехать во впереди идущий автомобиль
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.