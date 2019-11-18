В Адыгее высадили еще тысячу саженцев самшита колхидского
В Адыгее 18 ноября прошла очередная акция по увеличению площади самшита в дикой природе в рамках реализации проекта «Сохраним корни»
С 2012 года самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую перед зимней Олимпиадой завезли в Сочи из Стамбула с зараженными саженцами.
В апреле 2017 года в качестве эксперимента состоялась первая высадка исчезающего в природе самшита колхидского. Волонтеры высадили 300 саженцев. В рамках республиканского образовательного форума «Фишт 2.0» в Цицинском участковом лесничестве высадили еще 500 саженцев реликтового растения.
Ученые и экологи отмечают, что общими усилиями удалось сохранить генетический вид и последнее в России место естественного произрастания самшита колхидского. Возраст его экосистемы составляет более 15 млн лет. Только в Адыгее сохранилось 4 га произрастания самшита. Благодаря акциям, площадь самшитовой рощи увеличилась до 6 га.
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В ноябре 2019-го волонтеры — студенты Адыгейского госуниверситета (АГУ) и Майкопского технологического университета высадили тысячу саженцев самшита колхидского на территории Цицинского участкового лесничества, где находится исторический ареал произрастания вида и последние сохранившиеся самшитники России.
Акцию организовали АГУ и компания «Экосити» при поддержке министерства образования и науки Адыгеи, управления лесами, центра защиты леса.
«Мы уделяем серьезное внимание сохранению экологического благополучия региона. Поэтому всегда будем поддерживать подобные природоохранные акции и добровольческие инициативы, которые с реализацией проекта "Сохраним корни" стали системными», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Как уточнили в пресс-службе главы республики, в рамках волонтерского движения «Сохраним корни», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», до конца года в АГУ планируется несколько экологических акций, направленных на приведение в порядок и наведение чистоты на территориях, прилегающих к дольменам.
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