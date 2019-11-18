В Адыгее высадили еще тысячу саженцев самшита колхидского

В Адыгее 18 ноября прошла очередная акция по увеличению площади самшита в дикой природе в рамках реализации проекта «Сохраним корни»

С 2012 года самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую перед зимней Олимпиадой завезли в Сочи из Стамбула с зараженными саженцами.

В апреле 2017 года в качестве эксперимента состоялась первая высадка исчезающего в природе самшита колхидского. Волонтеры высадили 300 саженцев. В рамках республиканского образовательного форума «Фишт 2.0» в Цицинском участковом лесничестве высадили еще 500 саженцев реликтового растения.

Ученые и экологи отмечают, что общими усилиями удалось сохранить генетический вид и последнее в России место естественного произрастания самшита колхидского. Возраст его экосистемы составляет более 15 млн лет. Только в Адыгее сохранилось 4 га произрастания самшита. Благодаря акциям, площадь самшитовой рощи увеличилась до 6 га.