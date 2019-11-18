В Адыгее высадили еще тысячу саженцев самшита колхидского

Адыгея

Распечатать

В Адыгее 18 ноября прошла очередная акция по увеличению площади самшита в дикой природе в рамках реализации проекта «Сохраним корни»

С 2012 года самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую перед зимней Олимпиадой завезли в Сочи из Стамбула с зараженными саженцами.

В апреле 2017 года в качестве эксперимента состоялась первая высадка исчезающего в природе самшита колхидского. Волонтеры высадили 300 саженцев. В рамках республиканского образовательного форума «Фишт 2.0» в Цицинском участковом лесничестве высадили еще 500 саженцев реликтового растения.

Ученые и экологи отмечают, что общими усилиями удалось сохранить генетический вид и последнее в России место естественного произрастания самшита колхидского. Возраст его экосистемы составляет более 15 млн лет. Только в Адыгее сохранилось 4 га произрастания самшита. Благодаря акциям, площадь самшитовой рощи увеличилась до 6 га.

Читайте также:

В ноябре 2019-го волонтеры — студенты Адыгейского госуниверситета (АГУ) и Майкопского технологического университета высадили тысячу саженцев самшита колхидского на территории Цицинского участкового лесничества, где находится исторический ареал произрастания вида и последние сохранившиеся самшитники России.

Акцию организовали АГУ и компания «Экосити» при поддержке министерства образования и науки Адыгеи, управления лесами, центра защиты леса.

«Мы уделяем серьезное внимание сохранению экологического благополучия региона. Поэтому всегда будем поддерживать подобные природоохранные акции и добровольческие инициативы, которые с реализацией проекта "Сохраним корни" стали системными», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, в рамках волонтерского движения «Сохраним корни», ставшего победителем Всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел», до конца года в АГУ планируется несколько экологических акций, направленных на приведение в порядок и наведение чистоты на территориях, прилегающих к дольменам.

Волонтеры Растениеводство Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее после смерти двух омичей на объекте Росатома следователи провели проверку
В Адыгее высадили еще тысячу саженцев самшита колхидского
В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара в 2020 году собираются начать строительство школы и трех детсадов
На Кубани сделали бесплатным посещение театров и музеев для детей-инвалидов
Назначен новый начальник отделения полиции Северского района
В Краснодаре зимой 34 машины будут убирать снег с улиц

Лента новостей

Мэрия Краснодара показала проект зеленой зоны в микрорайоне Гидростроителей

«Удары наносились в стиле кунг‑фу»

Матч «Волгаря» с махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой дракой

Статьи

Семикратный Михаэль

В чем секрет побед Шумахера и кто превзойдет его уже в ближайшее время

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале