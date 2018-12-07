Европейские ученые выпустили статью об уничтожении самшитовых лесов на Кавказе
Международная группа ученых опубликовала исследование о последствиях сокращения самшитника в лесах Европейского континента и Кавказа
Статья размещена на базе данных издательства Springer. Над ней в течение трех лет работали ученые из разных стран мира, среди которых заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.
С 2015 по 2017 год проводились международные консультации при Евросоюзе, посвященные проблеме сохранения реликтовых самшитников Европейского континента и Кавказа.
«В статье впервые было рассмотрено и социально-экономическое значение гибели самшитников, поскольку для многих народов самшит имеет историческую, культурную и религиозную ценность», — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.
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Ученые установили, что самшитовая огневка и паразитический гриб стали основной причиной сокращения территорий трех европейских видов самшита — болеарский, длиннолистный и вечнозеленый, к которому относят и колхидский самшит.
«С самшитниками связаны 132 вида грибов, 12 видов водорослей и 98 видов беспозвоночных лишайников. Эти организмы исчезнут вслед за исчезновением самшитов», — отмечается в научной статье.
Авторы статьи отметили важность самшитников для устойчивого развития почвенного покрова. Кроме того, растение выполняет водоохранную функцию.
С 2012 года самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую перед зимней Олимпиадой завезли в Сочи из Стамбула с зараженными саженцами. Климатические условия Черноморского побережья и Северо-Западного Кавказа оказались благоприятными для развития и расселения бабочки.
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