Европейские ученые выпустили статью об уничтожении самшитовых лесов на Кавказе

Международная группа ученых опубликовала исследование о последствиях сокращения самшитника в лесах Европейского континента и Кавказа

Статья размещена на базе данных издательства Springer. Над ней в течение трех лет работали ученые из разных стран мира, среди которых заместитель директора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

С 2015 по 2017 год проводились международные консультации при Евросоюзе, посвященные проблеме сохранения реликтовых самшитников Европейского континента и Кавказа.

«В статье впервые было рассмотрено и социально-экономическое значение гибели самшитников, поскольку для многих народов самшит имеет историческую, культурную и религиозную ценность», — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.