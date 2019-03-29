Экологи попросили жителей Адыгеи помочь спасти самшитовые леса от огневки
Сотрудники природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» в марте провели мониторинг состояния самшита на охраняемой территории
Экологи пришли к выводу, что краснокнижный реликт хорошо перенес зиму, но по-прежнему остается под угрозой уничтожения, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе «НАБУ-Кавказ».
Обследование проводилось в Цицинском лесничестве Майкопского района, где сохранились участки естественного произрастания самшита. На некоторых кустах специалисты обнаружили яйца вредителя — огневки.
«На листьях самшита появились многочисленные яйцекладки вредителя — самшитовой огневки. По нашим подсчетам, до перехода яиц в стадию гусеницы осталось две-три недели, поэтому необходимо своевременное применение биологических методов обработки самшита», — рассказали порталу Юга.ру сотрудники «НАБУ-Кавказ».
Экологи попросили представителей профильных организаций, неравнодушных жителей Адыгеи, ее соседей и гостей, а также всех заинтересованных людей поддержать работу по сохранению самшитовых лесов.
«НАБУ-Кавказ» намерен продолжить акцию «Посади самшит», сроки ее проведения уточняются.
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С 2012 года огневка почти полностью уничтожила самшитовые леса на Западном Кавказе и Черноморском побережье. На территории России сохранилось два участка естественного произрастания самшита — в Адыгее на территории 4,6 га.
За последние два года площадь резервата самшита колхидского в республике увеличили до 5 га, высадив около 1 тыс. саженцев. Экологи собрали семена самшита для сохранения генетического материала.
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