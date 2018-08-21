В Адыгее создадут волонтерское движение по сохранению самшита и дольменов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с инициативой создания волонтерского движения «Сохраним корни»

О его задачах руководитель республики рассказал молодежи на форуме «Фишт-2018».

«Главная идея, заложенная в основу проекта, заключается в консолидации усилий общества и власти для сохранения уникальных объектов природы и историко-культурного наследия, в частности — самшита колхидского и дольменов», — сказал Кумпилов.

По замыслу главы республики, в движение нужно вовлекать экологические и археологические отряды с участием студентов и представителей школьных лесничеств. Координатором движения может стать Адыгейское республиканское движение Русского географического общества.

Представители молодежи выразили готовность принять участие в данном проекте и приложить максимум усилий по его воплощению в жизнь. Они, совместно с органами власти, будут проводить работу по мониторингу ситуации, следить за сохранностью природных зон, на добровольных началах содействовать официальным археологическим экспедициям.

Уже разработан логотип движения. Он представляет собой стилизованное изображение, основанное на элементах традиционного адыгского орнамента и тамговой символики. Верхняя часть логотипа олицетворяет ветви и листья самшита, нижняя часть — корни в форме дольмена.

На территории России только в Адыгее сохранилось два участка самшита в месте естественного произрастания общей площадью более 4,6 га. В республике увеличили площадь резервата самшита колхидского до 5 га, высадив в прошлом году около 1 тыс. саженцев.

Ситуация с дольменами также требует пристального внимания. Сегодня в республике сохранилось только два дольмена — в поселках Гузерипль и Каменномостском, археологи восстановили еще один дольмен. Всего, по данным Управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи, в республике насчитывается более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, 3 тыс. из них — памятники археологии.