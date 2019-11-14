Жильцы двух многоэтажек в Музыкальном микрорайоне Краснодара передали мэрии землю, чтобы на ней сделали дороги
Два участка в Музыкальном микрорайоне Краснодара в ноябре по решению жителей передали мэрии для строительства дорог
Первые два участка мэрии передали собственники домов по улице Есенина, 82/3 и 82/5. Процедуру регистрации права уже завершили. Всего в Музыкальном микрорайоне 55 многоквартирных домов владеют землей, которая фактически является частью дорог.
«Нельзя выделить бюджетные средства на ремонт любой дороги, если не вся ее территория находится в муниципальной собственности. Городу уже переданы первые два участка. Теперь предстоит получить остальные. Хочу поблагодарить жителей, которые проявили активность и приняли такое решение. К сожалению, это единичные примеры. Добровольная передача земли — самый быстрый путь. Мы в любом случае будем добиваться перехода участков в муниципальную собственность для строительства дорог и инфраструктуры, только занять это может больше времени», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.
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По словам главы администрации Прикубанского округа Александра Журавлева, на переданных участках прошли общедомовые собрания, собственники подписали согласие на передачу земли. После этого территории разделили на два типа:
- земельные участки под многоквартирными домами и прилегающую территорию;
- земельные участки, которые необходимы для строительства дорог (они перешли в муниципальную собственность).
Жители дома № 82/3 передали мэрии участок площадью 249 кв. метров, жильцы другого дома — участок площадью 210 кв. метров. По словам Первышова, земли уже достаточно для проектирования нескольких улиц в районе. Планируется, что в этом году завершат реконструкцию улицы Есенина от Солнечной до Гомельской и от Гомельской до Петра Метальникова.
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Еще девять участков дорог уже готовы для проектирования, среди них улицы Гомельская, Агрохимическая, Алмазная и Шаляпина. Администрация уже прорабатывает вопрос выделения средств для проектирования и ремонта, рассказали 14 ноября в пресс-службе мэрии города.
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Напомним, в феврале 2019 года более 4 тыс. жителей Музыкального микрорайона подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайную ветку по улице Московской до Петра Метальникова. В ответ мэрия объяснила, что для этого необходимо вернуть землю в муниципальную собственность. В конце июня администрация Краснодара выделила деньги на проектирование трамвайной линии по Московской.
Кроме того, несколько лет длились судебные тяжбы вокруг 17,2 га земли в Музыкальном микрорайоне. В августе 2018 года Краснодарский краевой суд принял решение в пользу мэрии. В апреле 2019-го Верховный суд РФ окончательно подтвердил право муниципалитета на земельные участки.
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