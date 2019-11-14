Жильцы двух многоэтажек в Музыкальном микрорайоне Краснодара передали мэрии землю, чтобы на ней сделали дороги

Два участка в Музыкальном микрорайоне Краснодара в ноябре по решению жителей передали мэрии для строительства дорог

Первые два участка мэрии передали собственники домов по улице Есенина, 82/3 и 82/5. Процедуру регистрации права уже завершили. Всего в Музыкальном микрорайоне 55 многоквартирных домов владеют землей, которая фактически является частью дорог. «Нельзя выделить бюджетные средства на ремонт любой дороги, если не вся ее территория находится в муниципальной собственности. Городу уже переданы первые два участка. Теперь предстоит получить остальные. Хочу поблагодарить жителей, которые проявили активность и приняли такое решение. К сожалению, это единичные примеры. Добровольная передача земли — самый быстрый путь. Мы в любом случае будем добиваться перехода участков в муниципальную собственность для строительства дорог и инфраструктуры, только занять это может больше времени», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

По словам главы администрации Прикубанского округа Александра Журавлева, на переданных участках прошли общедомовые собрания, собственники подписали согласие на передачу земли. После этого территории разделили на два типа: земельные участки под многоквартирными домами и прилегающую территорию;

земельные участки, которые необходимы для строительства дорог (они перешли в муниципальную собственность). Жители дома № 82/3 передали мэрии участок площадью 249 кв. метров, жильцы другого дома — участок площадью 210 кв. метров. По словам Первышова, земли уже достаточно для проектирования нескольких улиц в районе. Планируется, что в этом году завершат реконструкцию улицы Есенина от Солнечной до Гомельской и от Гомельской до Петра Метальникова.

Еще девять участков дорог уже готовы для проектирования, среди них улицы Гомельская, Агрохимическая, Алмазная и Шаляпина. Администрация уже прорабатывает вопрос выделения средств для проектирования и ремонта, рассказали 14 ноября в пресс-службе мэрии города.