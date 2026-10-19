Только 12% жителей Кубани зарплаты полностью хватает на все расходы — опрос
Жители Кубани рассказали, на что тратят зарплату
19 октября портал kuban.bfm.ru сообщил, что лишь 12% работающих кубанцев заявили, что дохода им хватает на все без ограничений. Еще 47% признались, что зарплаты в целом достаточно, но только при условии тщательного планирования бюджета. Такие данные приводит hh.ru.
Больше всего денег у жителей Кубани уходит на продукты питания — эту статью расходов назвали 82% респондентов. На втором месте коммунальные платежи, их упомянули 76% опрошенных. Мобильная связь и интернет оказались третьей по популярности статьей трат — 65%. Кроме того, 59% кубанцев направляют значительную часть зарплаты на аренду жилья или выплаты по ипотеке.
Еще половина опрошенных тратит деньги на проезд в общественном транспорте и погашение кредитов. На содержание детей уходит часть дохода у 44% жителей края, на лечение и лекарства — у 38%, на одежду и обувь — у 35%. Оплату образования финансируют 29% респондентов, досуг и отдых — 21%, и еще столько же вкладывают средства в уход за собой.
Больше всего своей зарплатой довольны сотрудники IT-отрасли: 40% из них заявили, что денег хватает на все необходимое. Следом идут работники маркетинга и рекламы — 34%, а замыкают тройку строители с показателем 33%.
Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что средняя зарплата в Краснодарском крае выросла более чем в три раза за 10 лет.