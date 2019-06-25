«Надо не молчать, не отсиживаться дома». Мэр Краснодара призвал жителей Музыкального голосовать за строительство дорог

Глава Краснодара Евгений Первышов 25 июня во время встречи с жителями Музыкального микрорайона призвал их голосовать за возвращение дорог в собственность города

В Музыкальном микрорайоне начались встречи с местными жителями по поводу передачи в собственность города участков земли под строительство дорог. Они прошли уже по двум домам — на улице Есенина, 84 и 84Г. Все, кто пришел на эти встречи, проголосовали за передачу земельных участков под дорогами из частной в муниципальную собственность. Однако из 200 человек пришли чуть больше 60, а для процедуры изъятия нужна поддержка большинства жильцов каждого дома, объяснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Первышов рассказал, что уже сейчас есть утвержденный проект дорожной сети микрорайона, есть поддержка от губернатора Кубани и готовность выделить деньги на строительство качественных дорог. Теперь жители микрорайона должны проголосовать для принятия окончательного решения. Если свой голос отдадут слишком мало людей, администрации города придется истребовать участки для дорог через суд, и процесс может затянуться на несколько лет. «Недавно в микрорайоне собрали более 4 тыс. подписей за продление трамвайной ветки, и это ярко доказало, что в Музыкальном есть активные жители. И сейчас нужен весь актив района, люди, которые смогут дойти до каждого дома, если понадобится — до каждой квартиры, и разъяснить своим соседям по микрорайону, насколько важно прийти на общедомовые собрания и проголосовать», — заявил глава города.

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев пояснил, что подобные встречи планируют провести в 72 многоквартирных домах. На подъездах заранее развесят соответствующие объявления. Кроме того, в некоторых домах сейчас невозможно провести голосование: здания построили с нарушениями, и поэтому квартиры все еще принадлежат застройщикам, а не собственникам. Сейчас специалисты решают этот вопрос, после чего жильцы смогут проголосовать. «Необходимо четко понимать: чтобы в Музыкальном вместо ям и рытвин наконец появились нормальные дороги, чтобы эта работа стартовала в уже обозримом будущем — надо не молчать, не отсиживаться дома, а прийти на собрания жильцов и проголосовать за передачу участков. Мы должны вместе сделать все возможное для того, чтобы построить в микрорайоне инфраструктуру, которой сейчас там нет вообще», — резюмировал мэр.