«Настоящие африканские трущобы». Варламов побывал в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Блогер и урбанист Илья Варламов 18 октября побывал в Краснодаре, в том числе в Музыкальном микрорайоне

Варламов приехал в Краснодар для участия в бизнес-форуме «Дело за малым». Перед выступлением на мероприятии он прошелся по улице Красной и похвастался теплой погодой.

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«Важная новость из Краснодара — здесь тепло и можно ходить в футболочке. Светит солнце, прекрасная, потрясающая погода. Я записываю этот сторис только для того, чтобы вы позавидовали, как мне сейчас хорошо. У вас холодно, а у меня лето! Работают летние кафе, фонтанчики, народ ходит счастливый. Тот случай, когда климат — тот, что нужно», — поделился блогер в своих сторис в инстаграме. После прогулки в центре он прокатился на трамвае и отправился в Музыкальный. Блогер спросил у подписчиков, где в Краснодаре можно купить резиновые сапоги и показал лужи на дорогах микрорайона. Он сказал, что решил изучить новые районы Краснодара и увидел, как «тут все немножко грустно». Свалку из строительного мусора и щебня посреди незаасфальтированной дороги он назвал «кочками безопасности» для «успокоения трафика».

Смотрите фото: Как сейчас выглядит Музыкальный микрорайон

«Говорят, Краснодар — очень благоустроенный город. Чтобы никто не гонял, они здесь сделали [насыпи из мусора], никто больше 10 км/ч здесь не ездит. А это островки безопасности, [точнее] кочки безопасности. Дороги здесь очень безопасные, это, наверное, единственный плюс этого района», — прокомментировал Варламов увиденное. Он сравнил инфраструктуру Музыкального с «настоящими африканскими трущобами». «Там какие-то бомжи дерутся в полуживом состоянии, здесь мусор, дикие собаки, недострой. В общем, прямо как в Африке, поздравляю Краснодар. Вообще жесть», — подытожил урбанист.

Во время выступления на форуме «Дело за малым» Варламов отметил, что изменения в сторону комфортной городской среды — это общемировой тренд, но до Краснодара он еще не дошел.

«Я сегодня немножко погулял по Краснодару. Все хотели, чтобы я дошел до прекрасного парка, стадиона, что Галицкий сделал. Да, это все замечательно, здорово. Но я не туда свернул — я поехал в микрорайон Музыкальный. Такое название — думал, что там будет тоже замечательно. Пришлось прийти на форум на час раньше, чтобы отмыть кроссовки после посещения этого района. И мне сказали, что мне еще повезло, потому что я приехал туда в солнечную погоду. Потому что иначе я оттуда еще бы и не уехал», — поделился впечатлениями он. Варламов рассказал, что во время прогулки по Музыкальному микрорайону встретил местного жителя, который сказал, что в Краснодаре есть еще один «замечательный» район, однако не запомнил его название.

«Если кто-то на Новый год хочет поехать в экзотические страны, приезжайте сюда, это примерно то же самое, что я видел в африканских, латиноамериканских трущобах: кирпичные домики, бегают бездомные псы, на фото района два алкаша убивают друг друга под балконом. Считаю, что тема городской среды должна нас волновать, чтобы не видеть таких картин», — заключил урбанист.