В центре Краснодара днем 19 октября без света из-за аварии остались 15 улиц

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

В нескольких округах Краснодара 19 октября произошли аварии на электросетях

19 октября Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Центральном округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сработала защита на линии 6-10 кВ, отключены 23 трансформаторные подстанции.

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Без электроэнергии остались улицы:

  • Буденного;
  • Гимназическая;
  • Гоголя;
  • Головатого;
  • Горького;
  • Длинная;
  • Карасунская;
  • Красноармейская;
  • Красная;
  • Октябрьская;
  • Пашковская;
  • Рашпилевская;
  • Чапаева;
  • Ленина;
  • Орджоникидзе.

На местах работают аварийные бригады. Срок устранения аварии уточняется.

Как писали Юга.ру, в конце сентября вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи.

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