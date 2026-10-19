В центре Краснодара днем 19 октября без света из-за аварии остались 15 улиц
В нескольких округах Краснодара 19 октября произошли аварии на электросетях
19 октября Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Центральном округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сработала защита на линии 6-10 кВ, отключены 23 трансформаторные подстанции.
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Без электроэнергии остались улицы:
- Буденного;
- Гимназическая;
- Гоголя;
- Головатого;
- Горького;
- Длинная;
- Карасунская;
- Красноармейская;
- Красная;
- Октябрьская;
- Пашковская;
- Рашпилевская;
- Чапаева;
- Ленина;
- Орджоникидзе.
На местах работают аварийные бригады. Срок устранения аварии уточняется.
Как писали Юга.ру, в конце сентября вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи.
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