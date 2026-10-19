В центре Краснодара днем 19 октября без света из-за аварии остались 15 улиц

В нескольких округах Краснодара 19 октября произошли аварии на электросетях

19 октября Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила , что в Центральном округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Сработала защита на линии 6-10 кВ, отключены 23 трансформаторные подстанции.

Как писали Юга.ру, в конце сентября вице-мэр Новороссийска заявил, что в городе на улицах нет света из-за блокировок связи.