Актер Павел Деревянко побывал в парке «Краснодар» и заблудился в поисках Японского сада

Краснодарский край

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  • © Скриншоты видео из соцсетей Павла Деревянко
    © Скриншоты видео из соцсетей Павла Деревянко

Известный актер Павел Деревянко посетил одну из главных достопримечательностей Краснодара

18 октября актер Павел Деревянко в своем Instagram* опубликовал ролик из парка «Краснодар». Туда мужчина отправился со своей супругой Зоей. 

Деревянко рассказал, что они не смогли найти Японский сад и заблудились — паре пришлось спрашивать у прохожих, как найти вход. Попутно продавец игрушек подарил актеру светящийся шарик — за совместное фото. Позже актер отдал игрушку ребенку. 

«Художественный шведский стол»:

В Японский сад пару пустили без очереди и брони — охранник попросил только сфотографироваться. В саду супруги прогулялись по бамбуковой роще и у Зеркального пруда, а также поужинали в ресторане. 

Павел Деревянко, российский актер театра и кино, родился в 1976 году в Таганроге. Окончил Школу-студию МХАТ. Широкую известность получил после фильмов «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова и «Брестская крепость». Среди заметных работ — «Салют-7», «СуперБобровы», «Холоп 2», а также сериалы «Домашний арест» и «Беспринципные». Лауреат премии «Ника». 

Как писали Юга.ру, в 2025 году Ольга Бузова впервые побывала в парке «Краснодар» и оценила локацию.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.

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