Актер Павел Деревянко побывал в парке «Краснодар» и заблудился в поисках Японского сада

Деревянко рассказал, что они не смогли найти Японский сад и заблудились — паре пришлось спрашивать у прохожих, как найти вход. Попутно продавец игрушек подарил актеру светящийся шарик — за совместное фото. Позже актер отдал игрушку ребенку.

18 октября актер Павел Деревянко в своем Instagram* опубликовал ролик из парка «Краснодар». Туда мужчина отправился со своей супругой Зоей.

В Японский сад пару пустили без очереди и брони — охранник попросил только сфотографироваться. В саду супруги прогулялись по бамбуковой роще и у Зеркального пруда, а также поужинали в ресторане.

Павел Деревянко, российский актер театра и кино, родился в 1976 году в Таганроге. Окончил Школу-студию МХАТ. Широкую известность получил после фильмов «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова и «Брестская крепость». Среди заметных работ — «Салют-7», «СуперБобровы», «Холоп 2», а также сериалы «Домашний арест» и «Беспринципные». Лауреат премии «Ника».