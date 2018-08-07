Суд признал недействительной передачу 17 га земли в Музыкальном микрорайоне Краснодара в частную собственность

Администрация Краснодара собирается вернуть из частной собственности в муниципальную участки дороги и прилегающей территории на улицах Московской и Петра Метальникова

Судебный процесс вокруг 13 участков земли общей площадью более 17,2 га в Музыкальном микрорайоне начался несколько лет назад. Самые крупные участки расположены по улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова и по Петра Метальникова от Евгении Жигуленко до Ростовского шоссе.

Компания «Каталина Парк», в частной собственности которой находится земля, где проходят эти улицы, пыталась через суд изъять участки и получить от администрации 580 млн рублей. При этом, пока шел процесс, было невозможно развивать инженерную инфраструктуру в микрорайоне, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор правового департамента администрации Краснодара Милена Егорова рассказала, что специалисты проверили основания изначального возникновения права собственности.

«Выяснилось, что дорога здесь была проложена и функционировала еще до того, как земля перешла частнику, а значит — была территорией общего пользования и не могла быть передана в частные руки. В результате Краснодарским краевым судом принято очень важное решение, по сути, об отмене права собственности право предшественника на спорные участки, что позволит в дальнейшем истребовать эти территории у "Каталины Парк"», — сообщила Егорова.