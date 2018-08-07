Суд признал недействительной передачу 17 га земли в Музыкальном микрорайоне Краснодара в частную собственность
Администрация Краснодара собирается вернуть из частной собственности в муниципальную участки дороги и прилегающей территории на улицах Московской и Петра Метальникова
Судебный процесс вокруг 13 участков земли общей площадью более 17,2 га в Музыкальном микрорайоне начался несколько лет назад. Самые крупные участки расположены по улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова и по Петра Метальникова от Евгении Жигуленко до Ростовского шоссе.
Читайте также:
Компания «Каталина Парк», в частной собственности которой находится земля, где проходят эти улицы, пыталась через суд изъять участки и получить от администрации 580 млн рублей. При этом, пока шел процесс, было невозможно развивать инженерную инфраструктуру в микрорайоне, отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор правового департамента администрации Краснодара Милена Егорова рассказала, что специалисты проверили основания изначального возникновения права собственности.
«Выяснилось, что дорога здесь была проложена и функционировала еще до того, как земля перешла частнику, а значит — была территорией общего пользования и не могла быть передана в частные руки. В результате Краснодарским краевым судом принято очень важное решение, по сути, об отмене права собственности право предшественника на спорные участки, что позволит в дальнейшем истребовать эти территории у "Каталины Парк"», — сообщила Егорова.
Возврат земли на Московской и Петра Метальникова в муниципальную собственность — главное условие для завершения строительства магистральной сети ливневой канализации в северной и северо-восточной части города, где живут больше 200 тыс. человек.
Читайте также:
Коллектор планируют построить на улице Петра Метальникова, он позволит запустить систему водоотведения с территории Музыкального микрорайона, а также районов, прилегающих к улицам Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской.
Как сообщали Юга.ру, 26 июля мэр Краснодара Евгений Первышов разъяснил ситуацию с водоотведением в Музыкальном микрорайоне и в целом в северной и северо-восточной части города.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.