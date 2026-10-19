В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Публикуем адреса

В Краснодаре 25 октября состоятся акции по сбору вторсырья

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 25 октября акции раздельного сбора. Они пройдут в трех районах города и одном поселке.

Пожары, мусор и нефть в море:

Акции проходят в формате самообслуживания. Это значит, что участникам необходимо самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам.

Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах.