В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Публикуем адреса

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 25 октября состоятся акции по сбору вторсырья

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 25 октября акции раздельного сбора. Они пройдут в трех районах города и одном поселке. 

Адреса и расписание:

  • с 12:30 до 14:00 — микрорайон Гидростроителей, улица Игнатова, 2/1;
  • с 13:30 до 14:30 — поселок Знаменский, возле конечной остановки автобуса № 150а и ЖК «Родные просторы»;
  • с 15:30 до 16:30 — микрорайон Фестивальный, улица Казбекская, между домами № 12 и 14;
  • с 16:15 до 17:15 — микрорайон Юбилейный, улица Рождественская набережная, 15.

Пожары, мусор и нефть в море:

Акции проходят в формате самообслуживания. Это значит, что участникам необходимо самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам. 

Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах.

Как писали Юга.ру, в октябре с мэрии Сочи взыскали 6,8 млн рублей за свалку в Лазаревском районе.

Город Краснодар Мусор общество События Экология

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В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Публикуем адреса
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