В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Публикуем адреса
В Краснодаре 25 октября состоятся акции по сбору вторсырья
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 25 октября акции раздельного сбора. Они пройдут в трех районах города и одном поселке.
Адреса и расписание:
- с 12:30 до 14:00 — микрорайон Гидростроителей, улица Игнатова, 2/1;
- с 13:30 до 14:30 — поселок Знаменский, возле конечной остановки автобуса № 150а и ЖК «Родные просторы»;
- с 15:30 до 16:30 — микрорайон Фестивальный, улица Казбекская, между домами № 12 и 14;
- с 16:15 до 17:15 — микрорайон Юбилейный, улица Рождественская набережная, 15.
Пожары, мусор и нефть в море:
Акции проходят в формате самообслуживания. Это значит, что участникам необходимо самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам.
Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах.
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